Dnešní aktuální cena Keeta je 0.3806 USD. Sledujte aktualizace cen KTA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KTA.

Více informací o KTA

Informace o ceně KTA

Co je to KTA

Bílá kniha pro KTA

Oficiální webové stránky KTA

Tokenomika pro KTA

Předpověď cen KTA

Historie KTA

Průvodce nákupem (KTA)

Převodník KTA na fiat měnu

KTA Spot

KTA USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Keeta

Kurz Keeta(KTA)

Aktuální cena 1 KTA na USD

$0.3806
$0.3806$0.3806
-8.53%1D
USD
Graf aktuální ceny Keeta (KTA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:56:51 (UTC+8)

Informace o ceně Keeta (KTA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.3761
$ 0.3761$ 0.3761
Nejnižší za 24 h
$ 0.45
$ 0.45$ 0.45
Nejvyšší za 24 h

$ 0.3761
$ 0.3761$ 0.3761

$ 0.45
$ 0.45$ 0.45

$ 1.6916917214873683
$ 1.6916917214873683$ 1.6916917214873683

$ 0.08456738547527073
$ 0.08456738547527073$ 0.08456738547527073

-1.73%

-8.53%

-30.08%

-30.08%

Cena Keeta (KTA) v reálném čase je $ 0.3806. Za posledních 24 hodin se KTA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.3761 do maxima $ 0.45, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KTA v historii je $ 1.6916917214873683, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.08456738547527073.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KTA se za poslední hodinu změnila o -1.73%, za 24 hodin o -8.53% a za posledních 7 dní o -30.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Keeta (KTA)

No.230

$ 165.43M
$ 165.43M$ 165.43M

$ 235.99K
$ 235.99K$ 235.99K

$ 380.60M
$ 380.60M$ 380.60M

434.64M
434.64M 434.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

43.46%

BASE

Aktuální tržní kapitalizace Keeta je $ 165.43M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 235.99K. Objem v oběhu KTA je 434.64M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 380.60M.

Historie cen v USD pro Keeta (KTA)

Sledujte změny cen Keeta pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.035493-8.53%
30 dní$ -0.2548-40.11%
60 dní$ -0.1194-23.88%
90 dní$ -0.1194-23.88%
Změna ceny Keeta dnes

Dnes zaznamenal KTA změnu o $ -0.035493 (-8.53%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Keeta za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.2548 (-40.11%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Keeta za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u KTA ke změně o $ -0.1194 (-23.88%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Keeta za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.1194 (-23.88%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Keeta (KTA)?

Podívejte se na stránku Historie cen Keeta.

Co je Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Keeta investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu KTAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Keeta na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Keeta a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Keeta (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Keeta (KTA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Keeta (KTA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Keeta.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Keeta!

Tokenomika pro Keeta (KTA)

Pochopení tokenomiky Keeta (KTA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KTA hned teď!

Jak nakupovat Keeta (KTA)

Snažíte se zjistit, jak koupit Keeta? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Keeta podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

KTA na místní měny

1 Keeta(KTA) na VND
10,015.489
1 Keeta(KTA) na AUD
A$0.578512
1 Keeta(KTA) na GBP
0.289256
1 Keeta(KTA) na EUR
0.327316
1 Keeta(KTA) na USD
$0.3806
1 Keeta(KTA) na MYR
RM1.594714
1 Keeta(KTA) na TRY
15.996618
1 Keeta(KTA) na JPY
¥58.2318
1 Keeta(KTA) na ARS
ARS$547.622504
1 Keeta(KTA) na RUB
30.596434
1 Keeta(KTA) na INR
33.812504
1 Keeta(KTA) na IDR
Rp6,343.330796
1 Keeta(KTA) na PHP
22.337414
1 Keeta(KTA) na EGP
￡E.17.90723
1 Keeta(KTA) na BRL
R$2.043822
1 Keeta(KTA) na CAD
C$0.53284
1 Keeta(KTA) na BDT
46.554992
1 Keeta(KTA) na NGN
550.792902
1 Keeta(KTA) na COP
$1,463.84469
1 Keeta(KTA) na ZAR
R.6.60341
1 Keeta(KTA) na UAH
15.96617
1 Keeta(KTA) na TZS
T.Sh.937.43683
1 Keeta(KTA) na VES
Bs84.1126
1 Keeta(KTA) na CLP
$358.5252
1 Keeta(KTA) na PKR
Rs106.906734
1 Keeta(KTA) na KZT
201.695164
1 Keeta(KTA) na THB
฿12.262932
1 Keeta(KTA) na TWD
NT$11.718674
1 Keeta(KTA) na AED
د.إ1.396802
1 Keeta(KTA) na CHF
Fr0.30448
1 Keeta(KTA) na HKD
HK$2.957262
1 Keeta(KTA) na AMD
֏145.65562
1 Keeta(KTA) na MAD
.د.م3.52055
1 Keeta(KTA) na MXN
$7.063936
1 Keeta(KTA) na SAR
ريال1.42725
1 Keeta(KTA) na ETB
Br58.696132
1 Keeta(KTA) na KES
KSh49.169714
1 Keeta(KTA) na JOD
د.أ0.2698454
1 Keeta(KTA) na PLN
1.400608
1 Keeta(KTA) na RON
лв1.678446
1 Keeta(KTA) na SEK
kr3.608088
1 Keeta(KTA) na BGN
лв0.643214
1 Keeta(KTA) na HUF
Ft128.060482
1 Keeta(KTA) na CZK
8.026854
1 Keeta(KTA) na KWD
د.ك0.1164636
1 Keeta(KTA) na ILS
1.23695
1 Keeta(KTA) na BOB
Bs2.629946
1 Keeta(KTA) na AZN
0.64702
1 Keeta(KTA) na TJS
SM3.505326
1 Keeta(KTA) na GEL
1.031426
1 Keeta(KTA) na AOA
Kz348.854154
1 Keeta(KTA) na BHD
.د.ب0.1431056
1 Keeta(KTA) na BMD
$0.3806
1 Keeta(KTA) na DKK
kr2.462482
1 Keeta(KTA) na HNL
L10.017392
1 Keeta(KTA) na MUR
17.408644
1 Keeta(KTA) na NAD
$6.576768
1 Keeta(KTA) na NOK
kr3.851672
1 Keeta(KTA) na NZD
$0.662244
1 Keeta(KTA) na PAB
B/.0.3806
1 Keeta(KTA) na PGK
K1.602326
1 Keeta(KTA) na QAR
ر.ق1.385384
1 Keeta(KTA) na RSD
дин.38.661348
1 Keeta(KTA) na UZS
soʻm4,585.541114
1 Keeta(KTA) na ALL
L31.898086
1 Keeta(KTA) na ANG
ƒ0.681274
1 Keeta(KTA) na AWG
ƒ0.681274
1 Keeta(KTA) na BBD
$0.7612
1 Keeta(KTA) na BAM
KM0.639408
1 Keeta(KTA) na BIF
Fr1,125.8148
1 Keeta(KTA) na BND
$0.49478
1 Keeta(KTA) na BSD
$0.3806
1 Keeta(KTA) na JMD
$61.147196
1 Keeta(KTA) na KHR
1,528.512436
1 Keeta(KTA) na KMF
Fr162.1356
1 Keeta(KTA) na LAK
8,273.912878
1 Keeta(KTA) na LKR
රු115.999268
1 Keeta(KTA) na MDL
L6.43214
1 Keeta(KTA) na MGA
Ar1,714.4127
1 Keeta(KTA) na MOP
P3.048606
1 Keeta(KTA) na MVR
5.82318
1 Keeta(KTA) na MWK
MK660.763466
1 Keeta(KTA) na MZN
MT24.32034
1 Keeta(KTA) na NPR
रु54.037588
1 Keeta(KTA) na PYG
2,699.2152
1 Keeta(KTA) na RWF
Fr553.0118
1 Keeta(KTA) na SBD
$3.132338
1 Keeta(KTA) na SCR
5.198996
1 Keeta(KTA) na SRD
$14.6531
1 Keeta(KTA) na SVC
$3.33025
1 Keeta(KTA) na SZL
L6.60341
1 Keeta(KTA) na TMT
m1.3321
1 Keeta(KTA) na TND
د.ت1.1178222
1 Keeta(KTA) na TTD
$2.576662
1 Keeta(KTA) na UGX
Sh1,326.0104
1 Keeta(KTA) na XAF
Fr215.039
1 Keeta(KTA) na XCD
$1.02762
1 Keeta(KTA) na XOF
Fr215.039
1 Keeta(KTA) na XPF
Fr38.8212
1 Keeta(KTA) na BWP
P5.115264
1 Keeta(KTA) na BZD
$0.765006
1 Keeta(KTA) na CVE
$36.343494
1 Keeta(KTA) na DJF
Fr67.3662
1 Keeta(KTA) na DOP
$24.392654
1 Keeta(KTA) na DZD
د.ج49.470388
1 Keeta(KTA) na FJD
$0.860156
1 Keeta(KTA) na GNF
Fr3,309.317
1 Keeta(KTA) na GTQ
Q2.919202
1 Keeta(KTA) na GYD
$79.705252
1 Keeta(KTA) na ISK
kr47.575

Zdroj Keeta

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Keeta, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Keeta
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Keeta

Jakou hodnotu má dnes Keeta (KTA)?
Aktuální cena KTA v USD je 0.3806 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KTA v USD?
Aktuální cena KTA v USD je $ 0.3806. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Keeta?
Tržní kapitalizace KTA je $ 165.43M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KTA v oběhu?
Objem KTA v oběhu je 434.64M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KTA?
KTA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.6916917214873683 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KTA?
KTA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.08456738547527073 USD.
Jaký je objem obchodování KTA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KTA je $ 235.99K USD.
Dosáhne KTA letos vyšší ceny?
KTA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKTA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:56:51 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Keeta (KTA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$0.3806
$109,986.75
$3,856.64
$0.02504
$185.53
$1.0004
$3,856.64
$109,986.75
$185.53
$2.5033
$1,085.13
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.000562
$0.0052
$0.20952
$18.300
$0.7294
