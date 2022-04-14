Tokenomika pro K9 Finance DAO (KNINE)

Zjistěte klíčové informace o K9 Finance DAO (KNINE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o K9 Finance DAO (KNINE)

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

Oficiální webové stránky:
https://www.k9finance.com/
Bílá kniha:
https://www.k9finance.com/litepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE

K9 Finance DAO (KNINE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro K9 Finance DAO (KNINE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.37M
$ 1.37M
Celkový objem:
$ 999.59B
$ 999.59B
Objem v oběhu:
$ 402.27B
$ 402.27B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.40M
$ 3.40M
Historické maximum:
$ 0.00027
$ 0.00027
Historické minimum:
$ 0.000001684705136988
$ 0.000001684705136988
Aktuální cena:
$ 0.000003401
$ 0.000003401

Tokenomika K9 Finance DAO (KNINE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro K9 Finance DAO (KNINE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KNINE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KNINE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KNINE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKNINE!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.