KNINE

K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions.

JménoKNINE

PoziceNo.1842

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu402,272,229,062

Max. objem999,589,999,999

Celkový objem999,589,999,999

Poměr v oběhu0.4024%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000354285884683723,2024-03-11

Nejnižší cena0.000001684705136988,2025-04-04

Veřejný blockchainETH

