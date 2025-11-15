Tokenomika pro John Tsubasa Rivals (JOHN)
John Tsubasa Rivals (JOHN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro John Tsubasa Rivals (JOHN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Informace o John Tsubasa Rivals (JOHN)
Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.
Tokenomika John Tsubasa Rivals (JOHN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro John Tsubasa Rivals (JOHN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů JOHN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu JOHN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro JOHN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJOHN!
Jak nakupovat JOHN
Chtěli byste si přidat John Tsubasa Rivals (JOHN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu JOHN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro John Tsubasa Rivals (JOHN)
Analýza historie cen JOHN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny JOHN
Chcete vědět, kam může JOHN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen JOHN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim
Koupit John Tsubasa Rivals (JOHN)
Částka
1 JOHN = 0.01213 USD
Obchodujte John Tsubasa Rivals (JOHN)
NEJŽHAVĚJŠÍ
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
NEJVĚTŠÍ objem
Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování
Nově přidané
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování
Nejvíce stoupající tokeny
Nejziskovější krypto za 24 h, které by měl každý obchodník sledovat