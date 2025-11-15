Tokenomika pro John Tsubasa Rivals (JOHN)

Tokenomika pro John Tsubasa Rivals (JOHN)

Zjistěte klíčové informace o John Tsubasa Rivals (JOHN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:07:53 (UTC+8)
USD

John Tsubasa Rivals (JOHN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro John Tsubasa Rivals (JOHN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Informace o John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

Oficiální webové stránky:
https://ton.tsubasa-rivals.com/
Bílá kniha:
https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/captain-tsubasa-rivals-mini-app
Block Explorer:
https://kaiascan.io/token/0x050be4454495579b8d943d795ee3d8b6df4eb7c1?tabId=tokenTransfer&page=1

Tokenomika John Tsubasa Rivals (JOHN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro John Tsubasa Rivals (JOHN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů JOHN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu JOHN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro JOHN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuJOHN!

