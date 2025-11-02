Předpověď ceny John Tsubasa Rivals (JOHN) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu John Tsubasa Rivals pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste JOHN v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu John Tsubasa Rivals
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu John Tsubasa Rivals
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 00:02:33 (UTC+8)

Předpověď ceny John Tsubasa Rivals (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny John Tsubasa Rivals (JOHN) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token John Tsubasa Rivals potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.01403.

Předpověď ceny John Tsubasa Rivals (JOHN) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token John Tsubasa Rivals potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.014731.

Předpověď ceny John Tsubasa Rivals (JOHN) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu JOHN v roce 2027 $ 0.015468 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny John Tsubasa Rivals (JOHN) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu JOHN v roce 2028 $ 0.016241 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny John Tsubasa Rivals (JOHN) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena JOHN v roce 2029 $ 0.017053 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny John Tsubasa Rivals (JOHN) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena JOHN v roce 2030 $ 0.017906 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny John Tsubasa Rivals (JOHN) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena John Tsubasa Rivals mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.029167.

Předpověď ceny John Tsubasa Rivals (JOHN) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena John Tsubasa Rivals mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.047510.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.01403
    0.00%
  • 2026
    $ 0.014731
    5.00%
  • 2027
    $ 0.015468
    10.25%
  • 2028
    $ 0.016241
    15.76%
  • 2029
    $ 0.017053
    21.55%
  • 2030
    $ 0.017906
    27.63%
  • 2031
    $ 0.018801
    34.01%
  • 2032
    $ 0.019741
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.020728
    47.75%
  • 2034
    $ 0.021765
    55.13%
  • 2035
    $ 0.022853
    62.89%
  • 2036
    $ 0.023996
    71.03%
  • 2037
    $ 0.025195
    79.59%
  • 2038
    $ 0.026455
    88.56%
  • 2039
    $ 0.027778
    97.99%
  • 2040
    $ 0.029167
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny John Tsubasa Rivals pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.01403
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.014031
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.014043
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.014087
    0.41%
Předpověď ceny John Tsubasa Rivals (JOHN) na dnešek

Předpokládaná cena JOHN dne November 2, 2025(Dnes) je $0.01403. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny John Tsubasa Rivals (JOHN) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny JOHN při použití zadaného5% ročního růstu $0.014031. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny John Tsubasa Rivals (JOHN) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny JOHN při použití 5% roční míry růstu $0.014043. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny John Tsubasa Rivals (JOHN) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena JOHN $0.014087. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky John Tsubasa Rivals

Nejnovější cena JOHN je $ 0.01403. Za 24 hodin došlo ke změně o -0.14%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí $ 85.70K.
Objem v oběhu JOHN je kromě toho -- a celková tržní kapitalizace činí --.

Jak nakupovat John Tsubasa Rivals (JOHN)

Chcete nakoupit JOHN? Nyní můžete nakupovat JOHN pomocí kreditní karty, bankovního převodu, P2P a mnoha dalších platebních metod. Přečtěte si, jak nakupovat John Tsubasa Rivals a začít tak na MEXC!

Zjistěte, jak nakupovat JOHN nyní

Historická cena John Tsubasa Rivals

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně John Tsubasa Rivals na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena John Tsubasa Rivals 0.01405 USD. Objem John Tsubasa Rivals(JOHN) v oběhu je 0.00 JOHN, takže tržní kapitalizace je $--.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    0.00%
    $ 0.000049
    $ 0.01461
    $ 0.01386
  • 7 d
    -0.06%
    $ -0.00098
    $ 0.01514
    $ 0.01289
  • 30 dní
    -0.13%
    $ -0.002250
    $ 0.01627
    $ 0.01289
Výkon za 24 h

John Tsubasa Rivals za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0.000049, což odráží změnu hodnoty v 0.00%.

Výkon za 7 d

Token John Tsubasa Rivals se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.01514 a minimu ve výši $0.01289. Zaznamenal změnu ceny o -0.06%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu JOHN na trhu.

Výkon za 30 h

U John Tsubasa Rivals za poslední měsíc došlo k -0.13% změně, což představuje přibližně $-0.002250 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u JOHN v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Podívejte se na kompletní historii cen tokenu John Tsubasa Rivals, abyste získali podrobné informace o trendech na MEXC

Zobrazit celou historii cen tokenu JOHN

Jak funguje modul předpovědi ceny John Tsubasa Rivals (JOHN)?

Modul předpovědi cen John Tsubasa Rivals je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny JOHN na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně John Tsubasa Rivals v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu JOHN, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu John Tsubasa Rivals. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost JOHN.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb JOHN a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu John Tsubasa Rivals.

Proč je předpověď ceny JOHN důležitá?

Předpovědi cen pro JOHN jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu JOHN?
Podle vašich předpovědí dosáhne token JOHN ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu JOHN na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu John Tsubasa Rivals (JOHN) dosáhne předpokládaná cena tokenu JOHN ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 JOHN v roce 2026?
Cena 1 John Tsubasa Rivals (JOHN) je dnes $0.01403. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu JOHN zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu JOHN v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu John Tsubasa Rivals (JOHN) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 JOHN.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu JOHN v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token John Tsubasa Rivals (JOHN) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu JOHN v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token John Tsubasa Rivals (JOHN) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 JOHN v roce 2030?
Cena 1 John Tsubasa Rivals (JOHN) je dnes $0.01403. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu JOHN zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu JOHN pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu John Tsubasa Rivals (JOHN) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 JOHN.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 00:02:33 (UTC+8)

Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.