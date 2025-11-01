BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena John Tsubasa Rivals je 0.01454 USD. Sledujte aktualizace cen JOHN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JOHN.

Více informací o JOHN

Informace o ceně JOHN

Co je to JOHN

Bílá kniha pro JOHN

Oficiální webové stránky JOHN

Tokenomika pro JOHN

Předpověď cen JOHN

Historie JOHN

Průvodce nákupem (JOHN)

Převodník JOHN na fiat měnu

Logo John Tsubasa Rivals

Kurz John Tsubasa Rivals(JOHN)

Aktuální cena 1 JOHN na USD

+4.00%1D
USD
Graf aktuální ceny John Tsubasa Rivals (JOHN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:56:09 (UTC+8)

Informace o ceně John Tsubasa Rivals (JOHN) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.90%

+4.00%

-0.62%

-0.62%

Cena John Tsubasa Rivals (JOHN) v reálném čase je $ 0.01454. Za posledních 24 hodin se JOHN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01327 do maxima $ 0.01459, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JOHN v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JOHN se za poslední hodinu změnila o +0.90%, za 24 hodin o +4.00% a za posledních 7 dní o -0.62%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu John Tsubasa Rivals (JOHN)

$ 96.61K
$ 96.61K$ 96.61K

$ 14.54M
$ 14.54M$ 14.54M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

KLAY

Aktuální tržní kapitalizace John Tsubasa Rivals je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 96.61K. Objem v oběhu JOHN je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 14.54M.

Historie cen v USD pro John Tsubasa Rivals (JOHN)

Sledujte změny cen John Tsubasa Rivals pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0005588+4.00%
30 dní$ -0.00177-10.86%
60 dní$ -0.00316-17.86%
90 dní$ -0.00044-2.94%
Změna ceny John Tsubasa Rivals dnes

Dnes zaznamenal JOHN změnu o $ +0.0005588 (+4.00%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny John Tsubasa Rivals za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.00177 (-10.86%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny John Tsubasa Rivals za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u JOHN ke změně o $ -0.00316 (-17.86%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny John Tsubasa Rivals za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00044 (-2.94%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům John Tsubasa Rivals (JOHN)?

Podívejte se na stránku Historie cen John Tsubasa Rivals.

Co je John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

John Tsubasa Rivals je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich John Tsubasa Rivals investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu JOHNa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o John Tsubasa Rivals na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na John Tsubasa Rivals a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny John Tsubasa Rivals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít John Tsubasa Rivals (JOHN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva John Tsubasa Rivals (JOHN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro John Tsubasa Rivals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny John Tsubasa Rivals!

Tokenomika pro John Tsubasa Rivals (JOHN)

Pochopení tokenomiky John Tsubasa Rivals (JOHN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JOHN hned teď!

Jak nakupovat John Tsubasa Rivals (JOHN)

Snažíte se zjistit, jak koupit John Tsubasa Rivals? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit John Tsubasa Rivals podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

JOHN na místní měny

Zdroj John Tsubasa Rivals

Pokud chcete se podrobněji seznámit s John Tsubasa Rivals, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka John Tsubasa Rivals
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně John Tsubasa Rivals

Jakou hodnotu má dnes John Tsubasa Rivals (JOHN)?
Aktuální cena JOHN v USD je 0.01454 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JOHN v USD?
Aktuální cena JOHN v USD je $ 0.01454. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace John Tsubasa Rivals?
Tržní kapitalizace JOHN je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JOHN v oběhu?
Objem JOHN v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JOHN?
JOHN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JOHN?
JOHN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování JOHN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JOHN je $ 96.61K USD.
Dosáhne JOHN letos vyšší ceny?
JOHN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJOHN, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se John Tsubasa Rivals (JOHN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

