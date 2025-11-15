Tokenomika pro Griffin AI (GAIN)

Tokenomika pro Griffin AI (GAIN)

Zjistěte klíčové informace o Griffin AI (GAIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:05:31 (UTC+8)
USD

Griffin AI (GAIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Griffin AI (GAIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.42M
$ 8.42M$ 8.42M
Historické maximum:
$ 0.24021
$ 0.24021$ 0.24021
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.00842
$ 0.00842$ 0.00842

Informace o Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Oficiální webové stránky:
https://www.griffinai.io/
Bílá kniha:
https://www.griffinai.io/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xa890F8BA60051ec8a5B528F056DA362Ba208a96F

Tokenomika Griffin AI (GAIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Griffin AI (GAIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GAIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GAIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GAIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGAIN!

Jak nakupovat GAIN

Chtěli byste si přidat Griffin AI (GAIN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu GAIN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Griffin AI (GAIN)

Analýza historie cen GAIN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny GAIN

Chcete vědět, kam může GAIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GAIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

