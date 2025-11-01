BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Griffin AI je 0.00696 USD. Sledujte aktualizace cen GAIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GAIN.Dnešní aktuální cena Griffin AI je 0.00696 USD. Sledujte aktualizace cen GAIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GAIN.

Více informací o GAIN

Informace o ceně GAIN

Co je to GAIN

Bílá kniha pro GAIN

Oficiální webové stránky GAIN

Tokenomika pro GAIN

Předpověď cen GAIN

Historie GAIN

Průvodce nákupem (GAIN)

Převodník GAIN na fiat měnu

GAIN Spot

GAIN USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Griffin AI

Kurz Griffin AI(GAIN)

Aktuální cena 1 GAIN na USD

$0.00696
$0.00696$0.00696
-1.91%1D
USD
Graf aktuální ceny Griffin AI (GAIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:52:40 (UTC+8)

Informace o ceně Griffin AI (GAIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.006818
$ 0.006818$ 0.006818
Nejnižší za 24 h
$ 0.007348
$ 0.007348$ 0.007348
Nejvyšší za 24 h

$ 0.006818
$ 0.006818$ 0.006818

$ 0.007348
$ 0.007348$ 0.007348

--
----

--
----

-1.81%

-1.91%

-17.05%

-17.05%

Cena Griffin AI (GAIN) v reálném čase je $ 0.00696. Za posledních 24 hodin se GAIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.006818 do maxima $ 0.007348, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GAIN v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GAIN se za poslední hodinu změnila o -1.81%, za 24 hodin o -1.91% a za posledních 7 dní o -17.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Griffin AI (GAIN)

--
----

$ 22.35K
$ 22.35K$ 22.35K

$ 6.96M
$ 6.96M$ 6.96M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Griffin AI je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 22.35K. Objem v oběhu GAIN je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.96M.

Historie cen v USD pro Griffin AI (GAIN)

Sledujte změny cen Griffin AI pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00013552-1.91%
30 dní$ -0.01284-64.85%
60 dní$ -0.01304-65.20%
90 dní$ -0.01304-65.20%
Změna ceny Griffin AI dnes

Dnes zaznamenal GAIN změnu o $ -0.00013552 (-1.91%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Griffin AI za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01284 (-64.85%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Griffin AI za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u GAIN ke změně o $ -0.01304 (-65.20%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Griffin AI za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.01304 (-65.20%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Griffin AI (GAIN)?

Podívejte se na stránku Historie cen Griffin AI.

Co je Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Griffin AI investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu GAINa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Griffin AI na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Griffin AI a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Griffin AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Griffin AI (GAIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Griffin AI (GAIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Griffin AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Griffin AI!

Tokenomika pro Griffin AI (GAIN)

Pochopení tokenomiky Griffin AI (GAIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GAIN hned teď!

Jak nakupovat Griffin AI (GAIN)

Snažíte se zjistit, jak koupit Griffin AI? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Griffin AI podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

GAIN na místní měny

1 Griffin AI(GAIN) na VND
183.1524
1 Griffin AI(GAIN) na AUD
A$0.0105792
1 Griffin AI(GAIN) na GBP
0.0052896
1 Griffin AI(GAIN) na EUR
0.0059856
1 Griffin AI(GAIN) na USD
$0.00696
1 Griffin AI(GAIN) na MYR
RM0.0291624
1 Griffin AI(GAIN) na TRY
0.2925288
1 Griffin AI(GAIN) na JPY
¥1.06488
1 Griffin AI(GAIN) na ARS
ARS$10.0143264
1 Griffin AI(GAIN) na RUB
0.5595144
1 Griffin AI(GAIN) na INR
0.6183264
1 Griffin AI(GAIN) na IDR
Rp115.9999536
1 Griffin AI(GAIN) na PHP
0.4084824
1 Griffin AI(GAIN) na EGP
￡E.0.327468
1 Griffin AI(GAIN) na BRL
R$0.0373752
1 Griffin AI(GAIN) na CAD
C$0.009744
1 Griffin AI(GAIN) na BDT
0.8513472
1 Griffin AI(GAIN) na NGN
10.0723032
1 Griffin AI(GAIN) na COP
$26.769204
1 Griffin AI(GAIN) na ZAR
R.0.120756
1 Griffin AI(GAIN) na UAH
0.291972
1 Griffin AI(GAIN) na TZS
T.Sh.17.142828
1 Griffin AI(GAIN) na VES
Bs1.53816
1 Griffin AI(GAIN) na CLP
$6.55632
1 Griffin AI(GAIN) na PKR
Rs1.9549944
1 Griffin AI(GAIN) na KZT
3.6883824
1 Griffin AI(GAIN) na THB
฿0.2242512
1 Griffin AI(GAIN) na TWD
NT$0.2142984
1 Griffin AI(GAIN) na AED
د.إ0.0255432
1 Griffin AI(GAIN) na CHF
Fr0.005568
1 Griffin AI(GAIN) na HKD
HK$0.0540792
1 Griffin AI(GAIN) na AMD
֏2.663592
1 Griffin AI(GAIN) na MAD
.د.م0.06438
1 Griffin AI(GAIN) na MXN
$0.1291776
1 Griffin AI(GAIN) na SAR
ريال0.0261
1 Griffin AI(GAIN) na ETB
Br1.0733712
1 Griffin AI(GAIN) na KES
KSh0.8991624
1 Griffin AI(GAIN) na JOD
د.أ0.00493464
1 Griffin AI(GAIN) na PLN
0.0256128
1 Griffin AI(GAIN) na RON
лв0.0306936
1 Griffin AI(GAIN) na SEK
kr0.0659808
1 Griffin AI(GAIN) na BGN
лв0.0117624
1 Griffin AI(GAIN) na HUF
Ft2.3418312
1 Griffin AI(GAIN) na CZK
0.1467864
1 Griffin AI(GAIN) na KWD
د.ك0.00212976
1 Griffin AI(GAIN) na ILS
0.02262
1 Griffin AI(GAIN) na BOB
Bs0.0480936
1 Griffin AI(GAIN) na AZN
0.011832
1 Griffin AI(GAIN) na TJS
SM0.0641016
1 Griffin AI(GAIN) na GEL
0.0188616
1 Griffin AI(GAIN) na AOA
Kz6.3794664
1 Griffin AI(GAIN) na BHD
.د.ب0.00261696
1 Griffin AI(GAIN) na BMD
$0.00696
1 Griffin AI(GAIN) na DKK
kr0.0450312
1 Griffin AI(GAIN) na HNL
L0.1831872
1 Griffin AI(GAIN) na MUR
0.3183504
1 Griffin AI(GAIN) na NAD
$0.1202688
1 Griffin AI(GAIN) na NOK
kr0.0704352
1 Griffin AI(GAIN) na NZD
$0.0121104
1 Griffin AI(GAIN) na PAB
B/.0.00696
1 Griffin AI(GAIN) na PGK
K0.0293016
1 Griffin AI(GAIN) na QAR
ر.ق0.0253344
1 Griffin AI(GAIN) na RSD
дин.0.7069968
1 Griffin AI(GAIN) na UZS
soʻm83.8554024
1 Griffin AI(GAIN) na ALL
L0.5833176
1 Griffin AI(GAIN) na ANG
ƒ0.0124584
1 Griffin AI(GAIN) na AWG
ƒ0.0124584
1 Griffin AI(GAIN) na BBD
$0.01392
1 Griffin AI(GAIN) na BAM
KM0.0116928
1 Griffin AI(GAIN) na BIF
Fr20.58768
1 Griffin AI(GAIN) na BND
$0.009048
1 Griffin AI(GAIN) na BSD
$0.00696
1 Griffin AI(GAIN) na JMD
$1.1181936
1 Griffin AI(GAIN) na KHR
27.9517776
1 Griffin AI(GAIN) na KMF
Fr2.96496
1 Griffin AI(GAIN) na LAK
151.3043448
1 Griffin AI(GAIN) na LKR
රු2.1212688
1 Griffin AI(GAIN) na MDL
L0.117624
1 Griffin AI(GAIN) na MGA
Ar31.35132
1 Griffin AI(GAIN) na MOP
P0.0557496
1 Griffin AI(GAIN) na MVR
0.106488
1 Griffin AI(GAIN) na MWK
MK12.0833256
1 Griffin AI(GAIN) na MZN
MT0.444744
1 Griffin AI(GAIN) na NPR
रु0.9881808
1 Griffin AI(GAIN) na PYG
49.36032
1 Griffin AI(GAIN) na RWF
Fr10.11288
1 Griffin AI(GAIN) na SBD
$0.0572808
1 Griffin AI(GAIN) na SCR
0.0950736
1 Griffin AI(GAIN) na SRD
$0.26796
1 Griffin AI(GAIN) na SVC
$0.0609
1 Griffin AI(GAIN) na SZL
L0.120756
1 Griffin AI(GAIN) na TMT
m0.02436
1 Griffin AI(GAIN) na TND
د.ت0.02044152
1 Griffin AI(GAIN) na TTD
$0.0471192
1 Griffin AI(GAIN) na UGX
Sh24.24864
1 Griffin AI(GAIN) na XAF
Fr3.9324
1 Griffin AI(GAIN) na XCD
$0.018792
1 Griffin AI(GAIN) na XOF
Fr3.9324
1 Griffin AI(GAIN) na XPF
Fr0.70992
1 Griffin AI(GAIN) na BWP
P0.0935424
1 Griffin AI(GAIN) na BZD
$0.0139896
1 Griffin AI(GAIN) na CVE
$0.6646104
1 Griffin AI(GAIN) na DJF
Fr1.23192
1 Griffin AI(GAIN) na DOP
$0.4460664
1 Griffin AI(GAIN) na DZD
د.ج0.9046608
1 Griffin AI(GAIN) na FJD
$0.0157296
1 Griffin AI(GAIN) na GNF
Fr60.5172
1 Griffin AI(GAIN) na GTQ
Q0.0533832
1 Griffin AI(GAIN) na GYD
$1.4575632
1 Griffin AI(GAIN) na ISK
kr0.87

Zdroj Griffin AI

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Griffin AI, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Griffin AI
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Griffin AI

Jakou hodnotu má dnes Griffin AI (GAIN)?
Aktuální cena GAIN v USD je 0.00696 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GAIN v USD?
Aktuální cena GAIN v USD je $ 0.00696. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Griffin AI?
Tržní kapitalizace GAIN je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GAIN v oběhu?
Objem GAIN v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GAIN?
GAIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GAIN?
GAIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování GAIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GAIN je $ 22.35K USD.
Dosáhne GAIN letos vyšší ceny?
GAIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGAIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:52:40 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Griffin AI (GAIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod GAIN na USD

Částka

GAIN
GAIN
USD
USD

1 GAIN = 0.00696 USD

Obchodujte GAIN

GAIN/USDT
$0.00696
$0.00696$0.00696
-1.91%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,972.45
$109,972.45$109,972.45

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.31
$3,854.31$3,854.31

-0.16%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02503
$0.02503$0.02503

-22.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.36
$185.36$185.36

-1.48%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.31
$3,854.31$3,854.31

-0.16%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,972.45
$109,972.45$109,972.45

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.36
$185.36$185.36

-1.48%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4997
$2.4997$2.4997

-0.96%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.12
$1,085.12$1,085.12

+0.06%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000760
$0.0000760$0.0000760

+52.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000555
$0.000555$0.000555

+177.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0051
$0.0051$0.0051

+104.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.21000
$0.21000$0.21000

+50.87%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000095
$0.00000095$0.00000095

+48.43%

Logo Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0004647
$0.0004647$0.0004647

+44.45%