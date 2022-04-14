Tokenomika pro Fred (FRED)
Informace o Fred (FRED)
FRED is a meme coin on the Solana chain.
Fred (FRED): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fred (FRED), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu Fred (FRED)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů FRED. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Overview
First Convicted Raccoon Fred (FRED) is a Solana-based memecoin that emerged during a wave of animal-themed tokens inspired by viral stories and pop culture. FRED quickly gained traction, recording nearly 150,000 transactions and a trading volume of $83 million, with a market cap that peaked at $129 million during its initial surge. However, as with many memecoins, its long-term viability is uncertain and its economics are primarily driven by community speculation and narrative momentum.
Issuance Mechanism
- Platform: Solana blockchain (launched via pump.fun, a popular Solana memecoin platform).
- Initial Distribution: FRED was created using a standardized template on pump.fun, which automates token creation and initial liquidity provision.
- Supply: The total supply and detailed emission schedule are not publicly documented in the available sources, but memecoins on pump.fun typically have a fixed supply minted at launch.
Allocation Mechanism
- No Documented Allocation Breakdown: There is no evidence of a formal allocation to teams, advisors, or investors. Tokens are generally distributed to the public via open trading on decentralized exchanges immediately after launch.
- No Vesting or Lockups: There are no records of vesting schedules, lockups, or structured unlock events for FRED. All tokens are typically liquid from inception.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: FRED is a speculative asset, with its main utility being trading and participation in the memecoin ecosystem.
- Staking: FRED can be staked in certain Solana DeFi pools (e.g., Solbank), where users can earn additional tokens (such as SB) as rewards. The typical weekly ROI for staking FRED is around 1.48%, with a 2% fee for deposits and withdrawals.
- Community Engagement: The token’s value is largely driven by social media hype, community memes, and viral narratives rather than intrinsic utility or protocol incentives.
Locking Mechanism
- No Protocol-Enforced Locking: There is no evidence of protocol-level token locking or vesting. All tokens are tradable and transferable from launch.
- Staking Pools: Users may voluntarily lock FRED in staking pools to earn yield, but this is optional and not enforced by the token contract.
Unlocking Time
- No Scheduled Unlocks: There are no scheduled unlock events or vesting cliffs. All tokens are available for trading and use immediately upon launch.
Token Economics Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed supply, minted at launch via pump.fun on Solana
|Allocation
|No formal allocation; all tokens available to public at launch
|Usage
|Speculation, trading, staking in DeFi pools (e.g., Solbank)
|Incentives
|Staking rewards (e.g., earn SB tokens), community-driven hype
|Locking
|No protocol lock; optional staking lock in DeFi pools
|Unlocking
|No vesting or unlock schedule; all tokens liquid from inception
Additional Context and Implications
- Legal and Regulatory: FRED and similar tokens launched via pump.fun have been subject to legal scrutiny, with allegations that the platform facilitated the creation of unregistered securities. This regulatory risk is a significant consideration for participants.
- Speculative Nature: As a memecoin, FRED’s economics are not designed for long-term sustainability or utility. Its value is highly volatile and driven by social sentiment.
- No Documented Roadmap or Governance: There is no evidence of a formal roadmap, governance process, or plans for future development.
Summary
FRED exemplifies the current memecoin trend: rapid, community-driven launches with minimal formal structure, no vesting or allocation schedules, and value derived almost entirely from social momentum. Participants should be aware of the speculative and high-risk nature of such tokens, as well as the lack of transparency and regulatory uncertainties surrounding their issuance and trading.
Tokenomika Fred (FRED): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Fred (FRED) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FRED, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FRED, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro FRED rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFRED!
Jak nakupovat FRED
Chtěli byste si přidat Fred (FRED) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu FRED, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro Fred (FRED)
Analýza historie cen FRED pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny FRED
Chcete vědět, kam může FRED zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FRED kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
Koupit Fred (FRED)
Částka
1 FRED = 0.004223 USD