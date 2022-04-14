Tokenomika pro EYWA (EYWA)

Zjistěte klíčové informace o EYWA (EYWA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o EYWA (EYWA)

EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

Oficiální webové stránky:
https://eywa.fi/
Bílá kniha:
https://docs.crosscurve.fi
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x8cb8C4263EB26b2349d74ea2cB1B27bc40709e12

EYWA (EYWA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EYWA (EYWA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 425.04K
$ 425.04K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 99.91M
$ 99.91M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.25M
$ 4.25M
Historické maximum:
$ 0.225
$ 0.225
Historické minimum:
$ 0.004174977741932318
$ 0.004174977741932318
Aktuální cena:
$ 0.004254
$ 0.004254

Tokenomika EYWA (EYWA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro EYWA (EYWA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EYWA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EYWA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EYWA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEYWA!

Historie cen pro EYWA (EYWA)

Analýza historie cen EYWA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny EYWA

Chcete vědět, kam může EYWA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EYWA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.