EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

JménoEYWA

PoziceNo.1934

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.49%

Objem v oběhu99,914,818

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.0999%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.22807147007540374,2024-12-27

Nejnižší cena0.010474379318294385,2025-04-18

Veřejný blockchainARB

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.