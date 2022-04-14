Tokenomika pro EigenLayer (EIGEN)

Tokenomika pro EigenLayer (EIGEN)

Zjistěte klíčové informace o EigenLayer (EIGEN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o EigenLayer (EIGEN)

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://www.eigenlayer.xyz/
Bílá kniha:
https://docs.eigenlayer.xyz/
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0xec53bf9167f50cdeb3ae105f56099aaab9061f83

EigenLayer (EIGEN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro EigenLayer (EIGEN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 469.51M
$ 469.51M
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 319.50M
$ 319.50M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 5.66
$ 5.66
Historické minimum:
$ 0.6687837939049447
$ 0.6687837939049447
Aktuální cena:
$ 1.4695
$ 1.4695

Tokenomika EigenLayer (EIGEN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro EigenLayer (EIGEN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů EIGEN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu EIGEN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro EIGEN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEIGEN!

Jak nakupovat EIGEN

Chtěli byste si přidat EigenLayer (EIGEN) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu EIGEN, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro EigenLayer (EIGEN)

Analýza historie cen EIGEN pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny EIGEN

Chcete vědět, kam může EIGEN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen EIGEN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.