EIGEN

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

JménoEIGEN

PoziceNo.130

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)55.85%

Objem v oběhu304,179,530.81670123

Max. objem∞

Celkový objem1,726,430,909.36133

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum5.651838515776891,2024-12-17

Nejnižší cena0.6687837939049447,2025-04-09

Veřejný blockchainETH

