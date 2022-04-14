Tokenomika pro Dtec (DTEC)

Zjistěte klíčové informace o Dtec (DTEC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Dtec (DTEC)

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

Oficiální webové stránky:
https://dtec.space/
Bílá kniha:
https://dtec.space/whitepaper
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xd87af7b418d64ff2cde48d890285ba64fc6e115f

Dtec (DTEC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dtec (DTEC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M
Celkový objem:
$ 450.00M
$ 450.00M$ 450.00M
Objem v oběhu:
$ 84.92M
$ 84.92M$ 84.92M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.49M
$ 17.49M$ 17.49M
Historické maximum:
$ 0.232
$ 0.232$ 0.232
Historické minimum:
$ 0.011350206009706468
$ 0.011350206009706468$ 0.011350206009706468
Aktuální cena:
$ 0.03887
$ 0.03887$ 0.03887

Tokenomika Dtec (DTEC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Dtec (DTEC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DTEC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DTEC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DTEC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDTEC!

Jak nakupovat DTEC

Chtěli byste si přidat Dtec (DTEC) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DTEC, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Dtec (DTEC)

Analýza historie cen DTEC pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DTEC

Chcete vědět, kam může DTEC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DTEC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.