DTEC

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

JménoDTEC

PoziceNo.1590

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.35%

Objem v oběhu59,659,316.79090159

Max. objem450,000,000

Celkový objem338,415,647.49448

Poměr v oběhu0.1325%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.209790098274572,2024-11-17

Nejnižší cena0.028555422956206725,2025-04-09

Veřejný blockchainMATIC

