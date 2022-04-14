Tokenomika pro Mobox (MBOX)

Tokenomika pro Mobox (MBOX)

Zjistěte klíčové informace o Mobox (MBOX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Mobox (MBOX)

MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality.

Oficiální webové stránky:
https://www.mobox.io/#/
Bílá kniha:
https://faqen.mobox.io
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377

Mobox (MBOX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mobox (MBOX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 31.86M
$ 31.86M$ 31.86M
Celkový objem:
$ 550.32M
$ 550.32M$ 550.32M
Objem v oběhu:
$ 500.32M
$ 500.32M$ 500.32M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 35.04M
$ 35.04M$ 35.04M
Historické maximum:
$ 15.788
$ 15.788$ 15.788
Historické minimum:
$ 0.0365171005253819
$ 0.0365171005253819$ 0.0365171005253819
Aktuální cena:
$ 0.06368
$ 0.06368$ 0.06368

Tokenomika Mobox (MBOX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mobox (MBOX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MBOX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MBOX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MBOX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMBOX!

Jak nakupovat MBOX

Chtěli byste si přidat Mobox (MBOX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu MBOX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Mobox (MBOX)

Analýza historie cen MBOX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny MBOX

Chcete vědět, kam může MBOX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MBOX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.