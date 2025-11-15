Tokenomika pro Daystarter (DST)

Tokenomika pro Daystarter (DST)

Zjistěte klíčové informace o Daystarter (DST), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:44:35 (UTC+8)
Daystarter (DST): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Daystarter (DST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 81.49M
$ 81.49M$ 81.49M
Historické maximum:
$ 0.36386
$ 0.36386$ 0.36386
Historické minimum:
$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201
Aktuální cena:
$ 0.08149
$ 0.08149$ 0.08149

Informace o Daystarter (DST)

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Oficiální webové stránky:
https://daystarter.life/
Bílá kniha:
https://doc.daystarter.life/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xe3a46b2bc1d83c731d58cab765d3b45bce789095

Tokenomika Daystarter (DST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Daystarter (DST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DST, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDST!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

