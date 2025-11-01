BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Daystarter je 0.13184 USD. Sledujte aktualizace cen DST v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DST.

Více informací o DST

Informace o ceně DST

Co je to DST

Bílá kniha pro DST

Oficiální webové stránky DST

Tokenomika pro DST

Předpověď cen DST

Historie DST

Průvodce nákupem (DST)

Převodník DST na fiat měnu

DST Spot

Logo Daystarter

Kurz Daystarter(DST)

Aktuální cena 1 DST na USD

Graf aktuální ceny Daystarter (DST)
Informace o ceně Daystarter (DST) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.05%

+0.03%

-15.30%

-15.30%

Cena Daystarter (DST) v reálném čase je $ 0.13184. Za posledních 24 hodin se DST obchodoval v rozmezí od minima $ 0.13081 do maxima $ 0.13318, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DST v historii je $ 9.000678643817682, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000580213942630201.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DST se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o +0.03% a za posledních 7 dní o -15.30%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Daystarter (DST)

No.3911

$ 63.64K
$ 63.64K$ 63.64K

$ 131.84M
$ 131.84M$ 131.84M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Daystarter je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 63.64K. Objem v oběhu DST je --, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 131.84M.

Historie cen v USD pro Daystarter (DST)

Sledujte změny cen Daystarter pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0000396+0.03%
30 dní$ -0.01597-10.81%
60 dní$ -0.00779-5.58%
90 dní$ +0.02541+23.87%
Změna ceny Daystarter dnes

Dnes zaznamenal DST změnu o $ +0.0000396 (+0.03%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Daystarter za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.01597 (-10.81%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Daystarter za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u DST ke změně o $ -0.00779 (-5.58%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Daystarter za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.02541 (+23.87%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Daystarter (DST)?

Podívejte se na stránku Historie cen Daystarter.

Co je Daystarter (DST)

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Daystarter je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Daystarter investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu DSTa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Daystarter na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Daystarter a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Daystarter (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Daystarter (DST) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Daystarter (DST) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Daystarter.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Daystarter!

Tokenomika pro Daystarter (DST)

Pochopení tokenomiky Daystarter (DST) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DST hned teď!

Jak nakupovat Daystarter (DST)

Snažíte se zjistit, jak koupit Daystarter? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Daystarter podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

DST na místní měny

1 Daystarter(DST) na VND
3,469.3696
1 Daystarter(DST) na AUD
A$0.2003968
1 Daystarter(DST) na GBP
0.1001984
1 Daystarter(DST) na EUR
0.1133824
1 Daystarter(DST) na USD
$0.13184
1 Daystarter(DST) na MYR
RM0.5524096
1 Daystarter(DST) na TRY
5.5412352
1 Daystarter(DST) na JPY
¥20.17152
1 Daystarter(DST) na ARS
ARS$189.6966656
1 Daystarter(DST) na RUB
10.5986176
1 Daystarter(DST) na INR
11.7126656
1 Daystarter(DST) na IDR
Rp2,197.3324544
1 Daystarter(DST) na PHP
7.7376896
1 Daystarter(DST) na EGP
￡E.6.203072
1 Daystarter(DST) na BRL
R$0.7079808
1 Daystarter(DST) na CAD
C$0.184576
1 Daystarter(DST) na BDT
16.1266688
1 Daystarter(DST) na NGN
190.7948928
1 Daystarter(DST) na COP
$507.076416
1 Daystarter(DST) na ZAR
R.2.287424
1 Daystarter(DST) na UAH
5.530688
1 Daystarter(DST) na TZS
T.Sh.324.728512
1 Daystarter(DST) na VES
Bs29.13664
1 Daystarter(DST) na CLP
$124.19328
1 Daystarter(DST) na PKR
Rs37.0325376
1 Daystarter(DST) na KZT
69.8672896
1 Daystarter(DST) na THB
฿4.2478848
1 Daystarter(DST) na TWD
NT$4.0593536
1 Daystarter(DST) na AED
د.إ0.4838528
1 Daystarter(DST) na CHF
Fr0.105472
1 Daystarter(DST) na HKD
HK$1.0243968
1 Daystarter(DST) na AMD
֏50.455168
1 Daystarter(DST) na MAD
.د.م1.21952
1 Daystarter(DST) na MXN
$2.4469504
1 Daystarter(DST) na SAR
ريال0.4944
1 Daystarter(DST) na ETB
Br20.3323648
1 Daystarter(DST) na KES
KSh17.0324096
1 Daystarter(DST) na JOD
د.أ0.09347456
1 Daystarter(DST) na PLN
0.4851712
1 Daystarter(DST) na RON
лв0.5814144
1 Daystarter(DST) na SEK
kr1.2498432
1 Daystarter(DST) na BGN
лв0.2228096
1 Daystarter(DST) na HUF
Ft44.3602048
1 Daystarter(DST) na CZK
2.7805056
1 Daystarter(DST) na KWD
د.ك0.04034304
1 Daystarter(DST) na ILS
0.42848
1 Daystarter(DST) na BOB
Bs0.9110144
1 Daystarter(DST) na AZN
0.224128
1 Daystarter(DST) na TJS
SM1.2142464
1 Daystarter(DST) na GEL
0.3572864
1 Daystarter(DST) na AOA
Kz120.8432256
1 Daystarter(DST) na BHD
.د.ب0.04957184
1 Daystarter(DST) na BMD
$0.13184
1 Daystarter(DST) na DKK
kr0.8530048
1 Daystarter(DST) na HNL
L3.4700288
1 Daystarter(DST) na MUR
6.0303616
1 Daystarter(DST) na NAD
$2.2781952
1 Daystarter(DST) na NOK
kr1.3342208
1 Daystarter(DST) na NZD
$0.2294016
1 Daystarter(DST) na PAB
B/.0.13184
1 Daystarter(DST) na PGK
K0.5550464
1 Daystarter(DST) na QAR
ر.ق0.4798976
1 Daystarter(DST) na RSD
дин.13.3923072
1 Daystarter(DST) na UZS
soʻm1,588.4333696
1 Daystarter(DST) na ALL
L11.0495104
1 Daystarter(DST) na ANG
ƒ0.2359936
1 Daystarter(DST) na AWG
ƒ0.2359936
1 Daystarter(DST) na BBD
$0.26368
1 Daystarter(DST) na BAM
KM0.2214912
1 Daystarter(DST) na BIF
Fr389.98272
1 Daystarter(DST) na BND
$0.171392
1 Daystarter(DST) na BSD
$0.13184
1 Daystarter(DST) na JMD
$21.1814144
1 Daystarter(DST) na KHR
529.4773504
1 Daystarter(DST) na KMF
Fr56.16384
1 Daystarter(DST) na LAK
2,866.0868992
1 Daystarter(DST) na LKR
රු40.1821952
1 Daystarter(DST) na MDL
L2.228096
1 Daystarter(DST) na MGA
Ar593.87328
1 Daystarter(DST) na MOP
P1.0560384
1 Daystarter(DST) na MVR
2.017152
1 Daystarter(DST) na MWK
MK228.8887424
1 Daystarter(DST) na MZN
MT8.424576
1 Daystarter(DST) na NPR
रु18.7186432
1 Daystarter(DST) na PYG
935.00928
1 Daystarter(DST) na RWF
Fr191.56352
1 Daystarter(DST) na SBD
$1.0850432
1 Daystarter(DST) na SCR
1.8009344
1 Daystarter(DST) na SRD
$5.07584
1 Daystarter(DST) na SVC
$1.1536
1 Daystarter(DST) na SZL
L2.287424
1 Daystarter(DST) na TMT
m0.46144
1 Daystarter(DST) na TND
د.ت0.38721408
1 Daystarter(DST) na TTD
$0.8925568
1 Daystarter(DST) na UGX
Sh459.33056
1 Daystarter(DST) na XAF
Fr74.4896
1 Daystarter(DST) na XCD
$0.355968
1 Daystarter(DST) na XOF
Fr74.4896
1 Daystarter(DST) na XPF
Fr13.44768
1 Daystarter(DST) na BWP
P1.7719296
1 Daystarter(DST) na BZD
$0.2649984
1 Daystarter(DST) na CVE
$12.5894016
1 Daystarter(DST) na DJF
Fr23.33568
1 Daystarter(DST) na DOP
$8.4496256
1 Daystarter(DST) na DZD
د.ج17.1365632
1 Daystarter(DST) na FJD
$0.2979584
1 Daystarter(DST) na GNF
Fr1,146.3488
1 Daystarter(DST) na GTQ
Q1.0112128
1 Daystarter(DST) na GYD
$27.6099328
1 Daystarter(DST) na ISK
kr16.48

Zdroj Daystarter

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Daystarter, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Daystarter
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Daystarter

Jakou hodnotu má dnes Daystarter (DST)?
Aktuální cena DST v USD je 0.13184 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DST v USD?
Aktuální cena DST v USD je $ 0.13184. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Daystarter?
Tržní kapitalizace DST je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DST v oběhu?
Objem DST v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DST?
DST dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 9.000678643817682 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DST?
DST dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000580213942630201 USD.
Jaký je objem obchodování DST?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DST je $ 63.64K USD.
Dosáhne DST letos vyšší ceny?
DST může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDST, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Daystarter (DST)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

