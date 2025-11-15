Tokenomika pro Delabs Games (DELABS)

Zjistěte klíčové informace o Delabs Games (DELABS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:02:57 (UTC+8)
Delabs Games (DELABS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Delabs Games (DELABS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M
Celkový objem:
$ 3.00B
$ 3.00B$ 3.00B
Objem v oběhu:
$ 750.30M
$ 750.30M$ 750.30M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 15.92M
$ 15.92M$ 15.92M
Historické maximum:
$ 0.02499
$ 0.02499$ 0.02499
Historické minimum:
$ 0.00524682589027814
$ 0.00524682589027814$ 0.00524682589027814
Aktuální cena:
$ 0.005306
$ 0.005306$ 0.005306

Informace o Delabs Games (DELABS)

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Oficiální webové stránky:
https://delabs.gg/
Bílá kniha:
https://static.delabs.gg/delabshome/pdf/Delabs%20Games%20Whitepaper%20v2.0.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x23CcAB1de32E06a6235a7997C266F86440C2Cbe6

Tokenomika Delabs Games (DELABS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Delabs Games (DELABS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DELABS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DELABS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DELABS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDELABS!

Jak nakupovat DELABS

Chtěli byste si přidat Delabs Games (DELABS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DELABS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Delabs Games (DELABS)

Analýza historie cen DELABS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DELABS

Chcete vědět, kam může DELABS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DELABS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

