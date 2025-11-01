BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Delabs Games je 0.006335 USD. Sledujte aktualizace cen DELABS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DELABS.

Kurz Delabs Games(DELABS)

Aktuální cena 1 DELABS na USD

$0.006336
-2.19%1D
USD
Graf aktuální ceny Delabs Games (DELABS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:47:37 (UTC+8)

Informace o ceně Delabs Games (DELABS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.006327
Nejnižší za 24 h
$ 0.006539
Nejvyšší za 24 h

$ 0.006327
$ 0.006539
$ 0.02049703623689548
$ 0.006584226307352539
-0.26%

-2.19%

-9.75%

-9.75%

Cena Delabs Games (DELABS) v reálném čase je $ 0.006335. Za posledních 24 hodin se DELABS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.006327 do maxima $ 0.006539, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DELABS v historii je $ 0.02049703623689548, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.006584226307352539.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DELABS se za poslední hodinu změnila o -0.26%, za 24 hodin o -2.19% a za posledních 7 dní o -9.75%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Delabs Games (DELABS)

No.1430

$ 4.75M
$ 53.23K
$ 19.01M
750.30M
3,000,000,000
3,000,000,000
25.01%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Delabs Games je $ 4.75M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 53.23K. Objem v oběhu DELABS je 750.30M, přičemž celková zásoba je 3000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 19.01M.

Historie cen v USD pro Delabs Games (DELABS)

Sledujte změny cen Delabs Games pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00014187-2.19%
30 dní$ -0.001339-17.45%
60 dní$ -0.002502-28.32%
90 dní$ -0.008855-58.30%
Změna ceny Delabs Games dnes

Dnes zaznamenal DELABS změnu o $ -0.00014187 (-2.19%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Delabs Games za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.001339 (-17.45%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Delabs Games za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u DELABS ke změně o $ -0.002502 (-28.32%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Delabs Games za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.008855 (-58.30%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Delabs Games (DELABS)?

Podívejte se na stránku Historie cen Delabs Games.

Co je Delabs Games (DELABS)

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Delabs Games je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Delabs Games investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu DELABSa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Delabs Games na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Delabs Games a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Delabs Games (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Delabs Games (DELABS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Delabs Games (DELABS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Delabs Games.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Delabs Games!

Tokenomika pro Delabs Games (DELABS)

Pochopení tokenomiky Delabs Games (DELABS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DELABS hned teď!

Jak nakupovat Delabs Games (DELABS)

Snažíte se zjistit, jak koupit Delabs Games? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Delabs Games podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

DELABS na místní měny

Zdroj Delabs Games

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Delabs Games, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Delabs Games
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Delabs Games

Jakou hodnotu má dnes Delabs Games (DELABS)?
Aktuální cena DELABS v USD je 0.006335 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DELABS v USD?
Aktuální cena DELABS v USD je $ 0.006335. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Delabs Games?
Tržní kapitalizace DELABS je $ 4.75M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DELABS v oběhu?
Objem DELABS v oběhu je 750.30M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DELABS?
DELABS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02049703623689548 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DELABS?
DELABS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.006584226307352539 USD.
Jaký je objem obchodování DELABS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DELABS je $ 53.23K USD.
Dosáhne DELABS letos vyšší ceny?
DELABS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDELABS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:47:37 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

