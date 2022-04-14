Tokenomika pro DeFinity Markets (DEFX)

Zjistěte klíčové informace o DeFinity Markets (DEFX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.


Informace o DeFinity Markets (DEFX)

A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape.

Oficiální webové stránky:
https://definity.network/
Bílá kniha:
https://definity.network/lightpaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5F474906637bdCDA05f29C74653F6962bb0f8eDa

DeFinity Markets (DEFX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DeFinity Markets (DEFX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 171.52M
$ 171.52M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.81M
$ 5.81M
Historické maximum:
$ 0.075
$ 0.075
Historické minimum:
$ 0.001196147812766748
$ 0.001196147812766748
Aktuální cena:
$ 0.03386
$ 0.03386

Tokenomika DeFinity Markets (DEFX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro DeFinity Markets (DEFX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DEFX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DEFX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DEFX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDEFX!

Jak nakupovat DEFX

Chtěli byste si přidat DeFinity Markets (DEFX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu DEFX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro DeFinity Markets (DEFX)

Analýza historie cen DEFX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny DEFX

Chcete vědět, kam může DEFX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DEFX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.


Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.