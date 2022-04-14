Tokenomika pro CyberConnect (CYBER)

Tokenomika pro CyberConnect (CYBER)

Zjistěte klíčové informace o CyberConnect (CYBER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o CyberConnect (CYBER)

CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.

Oficiální webové stránky:
https://cyber.co/
Bílá kniha:
https://docs.cyber.co/build-on-cyber/contract-deployment
Block Explorer:
https://solscan.io/token/5gzCDgVf5Nk6gosa5dpYZV6P6RiAytvCyQUaMwAVyf8z

CyberConnect (CYBER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CyberConnect (CYBER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 136.96M
$ 136.96M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 45.75M
$ 45.75M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 299.37M
$ 299.37M
Historické maximum:
$ 17.871
$ 17.871
Historické minimum:
$ 0.8991445675485243
$ 0.8991445675485243
Aktuální cena:
$ 2.9937
$ 2.9937

Tokenomika CyberConnect (CYBER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CyberConnect (CYBER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CYBER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CYBER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CYBER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCYBER!

Jak nakupovat CYBER

Chtěli byste si přidat CyberConnect (CYBER) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CYBER, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro CyberConnect (CYBER)

Analýza historie cen CYBER pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CYBER

Chcete vědět, kam může CYBER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CYBER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.