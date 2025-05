CYBER

CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.

JménoCYBER

PoziceNo.483

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)33.40%

Objem v oběhu43,976,450

Max. objem100,000,000

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu0.4397%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum15.990044214108426,2023-09-01

Nejnižší cena0.8991445675485243,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

