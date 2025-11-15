Tokenomika pro Circle xStock (CRCLX)

Tokenomika pro Circle xStock (CRCLX)

Zjistěte klíčové informace o Circle xStock (CRCLX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:02:30 (UTC+8)
USD

Circle xStock (CRCLX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Circle xStock (CRCLX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 13.71M
Celkový objem:
$ 164.60K
Objem v oběhu:
$ 164.60K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 13.71M
Historické maximum:
$ 276.47
Historické minimum:
$ 80.2917288168654
Aktuální cena:
$ 83.3
Informace o Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Oficiální webové stránky:
https://assets.backed.fi/products/circle-xstock
Block Explorer:
https://solscan.io/token/XsueG8BtpquVJX9LVLLEGuViXUungE6WmK5YZ3p3bd1

Tokenomika Circle xStock (CRCLX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Circle xStock (CRCLX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CRCLX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CRCLX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CRCLX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCRCLX!

Jak nakupovat CRCLX

Chtěli byste si přidat Circle xStock (CRCLX) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CRCLX, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Circle xStock (CRCLX)

Analýza historie cen CRCLX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CRCLX

Chcete vědět, kam může CRCLX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CRCLX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

