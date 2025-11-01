BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Circle xStock je 127.17 USD. Sledujte aktualizace cen CRCLX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase.

$127.17
+0.34%1D
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:46:22 (UTC+8)

Informace o ceně Circle xStock (CRCLX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 125.2
Nejnižší za 24 h
$ 129.82
Nejvyšší za 24 h

$ 125.2
$ 129.82
$ 258.3037707311062
$ 108.7001141157051
-0.39%

+0.34%

-9.63%

-9.63%

Cena Circle xStock (CRCLX) v reálném čase je $ 127.17. Za posledních 24 hodin se CRCLX obchodoval v rozmezí od minima $ 125.2 do maxima $ 129.82, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CRCLX v historii je $ 258.3037707311062, zatímco nejnižší cena v historii je $ 108.7001141157051.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CRCLX se za poslední hodinu změnila o -0.39%, za 24 hodin o +0.34% a za posledních 7 dní o -9.63%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Circle xStock (CRCLX)

No.1134

$ 10.12M
$ 58.96K
$ 10.12M
79.60K
79,598.43381626
SOL

Aktuální tržní kapitalizace Circle xStock je $ 10.12M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 58.96K. Objem v oběhu CRCLX je 79.60K, přičemž celková zásoba je 79598.43381626. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.12M.

Historie cen v USD pro Circle xStock (CRCLX)

Sledujte změny cen Circle xStock pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.4309+0.34%
30 dní$ -4.97-3.77%
60 dní$ -5.15-3.90%
90 dní$ -39.82-23.85%
Změna ceny Circle xStock dnes

Dnes zaznamenal CRCLX změnu o $ +0.4309 (+0.34%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Circle xStock za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -4.97 (-3.77%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Circle xStock za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u CRCLX ke změně o $ -5.15 (-3.90%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Circle xStock za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -39.82 (-23.85%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Circle xStock (CRCLX)?

Podívejte se na stránku Historie cen Circle xStock.

Co je Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Circle xStock investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu CRCLXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Circle xStock na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Circle xStock a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Circle xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Circle xStock (CRCLX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Circle xStock (CRCLX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Circle xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Circle xStock!

Tokenomika pro Circle xStock (CRCLX)

Pochopení tokenomiky Circle xStock (CRCLX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CRCLX hned teď!

Jak nakupovat Circle xStock (CRCLX)

Snažíte se zjistit, jak koupit Circle xStock? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Circle xStock podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Circle xStock, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Oficiální webová stránka Circle xStock
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Circle xStock

Jakou hodnotu má dnes Circle xStock (CRCLX)?
Aktuální cena CRCLX v USD je 127.17 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CRCLX v USD?
Aktuální cena CRCLX v USD je $ 127.17. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Circle xStock?
Tržní kapitalizace CRCLX je $ 10.12M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CRCLX v oběhu?
Objem CRCLX v oběhu je 79.60K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CRCLX?
CRCLX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 258.3037707311062 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CRCLX?
CRCLX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 108.7001141157051 USD.
Jaký je objem obchodování CRCLX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CRCLX je $ 58.96K USD.
Dosáhne CRCLX letos vyšší ceny?
CRCLX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCRCLX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Circle xStock (CRCLX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

