Tokenomika pro Cypherium (CPH)

Tokenomika pro Cypherium (CPH)

Zjistěte klíčové informace o Cypherium (CPH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Cypherium (CPH)

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

Oficiální webové stránky:
https://www.cypherium.io/
Bílá kniha:
https://www.cypherium.io/whitepaper/cypherium-whitepaper-2-0/
Block Explorer:
https://cypherium.tryethernal.com/

Cypherium (CPH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cypherium (CPH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M
Celkový objem:
$ 8.43B
$ 8.43B$ 8.43B
Objem v oběhu:
$ 382.95M
$ 382.95M$ 382.95M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 63.14M
$ 63.14M$ 63.14M
Historické maximum:
$ 0.085
$ 0.085$ 0.085
Historické minimum:
$ 0.002529181439634382
$ 0.002529181439634382$ 0.002529181439634382
Aktuální cena:
$ 0.007492
$ 0.007492$ 0.007492

Tokenomika Cypherium (CPH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cypherium (CPH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CPH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CPH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CPH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCPH!

Jak nakupovat CPH

Chtěli byste si přidat Cypherium (CPH) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CPH, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Cypherium (CPH)

Analýza historie cen CPH pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CPH

Chcete vědět, kam může CPH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CPH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.