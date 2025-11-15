Tokenomika pro Alliance Games (COA)

Zjistěte klíčové informace o Alliance Games (COA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:43:33 (UTC+8)
USD

Alliance Games (COA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Alliance Games (COA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.03M
$ 1.03M
Celkový objem:
$ 2.00B
$ 2.00B
Objem v oběhu:
$ 414.42M
$ 414.42M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.96M
$ 4.96M
Historické maximum:
$ 0.027
$ 0.027
Historické minimum:
$ 0.002438930435861606
$ 0.002438930435861606
Aktuální cena:
$ 0.00248
$ 0.00248

Informace o Alliance Games (COA)

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Oficiální webové stránky:
https://alliancegames.xyz/
Bílá kniha:
https://alliance-games.gitbook.io/alliance-games-gitbook
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xA992ffb0C9B753307B9704079c61DB4e405DeFfd

Tokenomika Alliance Games (COA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Alliance Games (COA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů COA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu COA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro COA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCOA!

Jak nakupovat COA

Chtěli byste si přidat Alliance Games (COA) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu COA, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Alliance Games (COA)

Analýza historie cen COA pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny COA

Chcete vědět, kam může COA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen COA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

