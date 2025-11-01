BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Alliance Games je 0.00444 USD. Sledujte aktualizace cen COA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COA.

Více informací o COA

Informace o ceně COA

Co je to COA

Bílá kniha pro COA

Oficiální webové stránky COA

Tokenomika pro COA

Předpověď cen COA

Historie COA

Průvodce nákupem (COA)

Převodník COA na fiat měnu

Logo Alliance Games

Kurz Alliance Games(COA)

Aktuální cena 1 COA na USD

$0.00444
$0.00444
+1.36%1D
USD
Graf aktuální ceny Alliance Games (COA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:45:43 (UTC+8)

Informace o ceně Alliance Games (COA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.004
$ 0.004
Nejnižší za 24 h
$ 0.0056
$ 0.0056
Nejvyšší za 24 h

$ 0.004
$ 0.004

$ 0.0056
$ 0.0056

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202

$ 0.003300711612594677
$ 0.003300711612594677

-8.46%

+1.36%

-13.96%

-13.96%

Cena Alliance Games (COA) v reálném čase je $ 0.00444. Za posledních 24 hodin se COA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.004 do maxima $ 0.0056, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena COA v historii je $ 0.03474769210606202, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.003300711612594677.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena COA se za poslední hodinu změnila o -8.46%, za 24 hodin o +1.36% a za posledních 7 dní o -13.96%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Alliance Games (COA)

No.1866

$ 1.84M
$ 1.84M

$ 23.84K
$ 23.84K

$ 8.88M
$ 8.88M

414.42M
414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000

20.72%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Alliance Games je $ 1.84M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 23.84K. Objem v oběhu COA je 414.42M, přičemž celková zásoba je 2000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.88M.

Historie cen v USD pro Alliance Games (COA)

Sledujte změny cen Alliance Games pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0000596+1.36%
30 dní$ +0.00095+27.22%
60 dní$ +0.00026+6.22%
90 dní$ -0.00387-46.58%
Změna ceny Alliance Games dnes

Dnes zaznamenal COA změnu o $ +0.0000596 (+1.36%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Alliance Games za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.00095 (+27.22%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Alliance Games za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u COA ke změně o $ +0.00026 (+6.22%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Alliance Games za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00387 (-46.58%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Alliance Games (COA)?

Podívejte se na stránku Historie cen Alliance Games.

Co je Alliance Games (COA)

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Alliance Games je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Alliance Games investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu COAa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Alliance Games na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Alliance Games a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Alliance Games (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Alliance Games (COA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Alliance Games (COA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Alliance Games.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Alliance Games!

Tokenomika pro Alliance Games (COA)

Pochopení tokenomiky Alliance Games (COA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu COA hned teď!

Jak nakupovat Alliance Games (COA)

Snažíte se zjistit, jak koupit Alliance Games? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Alliance Games podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

COA na místní měny

1 Alliance Games(COA) na VND
116.8386
1 Alliance Games(COA) na AUD
A$0.0067488
1 Alliance Games(COA) na GBP
0.0033744
1 Alliance Games(COA) na EUR
0.0038184
1 Alliance Games(COA) na USD
$0.00444
1 Alliance Games(COA) na MYR
RM0.0186036
1 Alliance Games(COA) na TRY
0.1866132
1 Alliance Games(COA) na JPY
¥0.67932
1 Alliance Games(COA) na ARS
ARS$6.3884496
1 Alliance Games(COA) na RUB
0.3569316
1 Alliance Games(COA) na INR
0.3944496
1 Alliance Games(COA) na IDR
Rp73.9999704
1 Alliance Games(COA) na PHP
0.2605836
1 Alliance Games(COA) na EGP
￡E.0.208902
1 Alliance Games(COA) na BRL
R$0.0238428
1 Alliance Games(COA) na CAD
C$0.006216
1 Alliance Games(COA) na BDT
0.5431008
1 Alliance Games(COA) na NGN
6.4254348
1 Alliance Games(COA) na COP
$17.076906
1 Alliance Games(COA) na ZAR
R.0.077034
1 Alliance Games(COA) na UAH
0.186258
1 Alliance Games(COA) na TZS
T.Sh.10.935942
1 Alliance Games(COA) na VES
Bs0.98124
1 Alliance Games(COA) na CLP
$4.18248
1 Alliance Games(COA) na PKR
Rs1.2471516
1 Alliance Games(COA) na KZT
2.3529336
1 Alliance Games(COA) na THB
฿0.1430568
1 Alliance Games(COA) na TWD
NT$0.1367076
1 Alliance Games(COA) na AED
د.إ0.0162948
1 Alliance Games(COA) na CHF
Fr0.003552
1 Alliance Games(COA) na HKD
HK$0.0344988
1 Alliance Games(COA) na AMD
֏1.699188
1 Alliance Games(COA) na MAD
.د.م0.04107
1 Alliance Games(COA) na MXN
$0.0824064
1 Alliance Games(COA) na SAR
ريال0.01665
1 Alliance Games(COA) na ETB
Br0.6847368
1 Alliance Games(COA) na KES
KSh0.5736036
1 Alliance Games(COA) na JOD
د.أ0.00314796
1 Alliance Games(COA) na PLN
0.0163392
1 Alliance Games(COA) na RON
лв0.0195804
1 Alliance Games(COA) na SEK
kr0.0420912
1 Alliance Games(COA) na BGN
лв0.0075036
1 Alliance Games(COA) na HUF
Ft1.4939268
1 Alliance Games(COA) na CZK
0.0936396
1 Alliance Games(COA) na KWD
د.ك0.00135864
1 Alliance Games(COA) na ILS
0.01443
1 Alliance Games(COA) na BOB
Bs0.0306804
1 Alliance Games(COA) na AZN
0.007548
1 Alliance Games(COA) na TJS
SM0.0408924
1 Alliance Games(COA) na GEL
0.0120324
1 Alliance Games(COA) na AOA
Kz4.0696596
1 Alliance Games(COA) na BHD
.د.ب0.00166944
1 Alliance Games(COA) na BMD
$0.00444
1 Alliance Games(COA) na DKK
kr0.0287268
1 Alliance Games(COA) na HNL
L0.1168608
1 Alliance Games(COA) na MUR
0.2030856
1 Alliance Games(COA) na NAD
$0.0767232
1 Alliance Games(COA) na NOK
kr0.0449328
1 Alliance Games(COA) na NZD
$0.0077256
1 Alliance Games(COA) na PAB
B/.0.00444
1 Alliance Games(COA) na PGK
K0.0186924
1 Alliance Games(COA) na QAR
ر.ق0.0161616
1 Alliance Games(COA) na RSD
дин.0.4510152
1 Alliance Games(COA) na UZS
soʻm53.4939636
1 Alliance Games(COA) na ALL
L0.3721164
1 Alliance Games(COA) na ANG
ƒ0.0079476
1 Alliance Games(COA) na AWG
ƒ0.0079476
1 Alliance Games(COA) na BBD
$0.00888
1 Alliance Games(COA) na BAM
KM0.0074592
1 Alliance Games(COA) na BIF
Fr13.13352
1 Alliance Games(COA) na BND
$0.005772
1 Alliance Games(COA) na BSD
$0.00444
1 Alliance Games(COA) na JMD
$0.7133304
1 Alliance Games(COA) na KHR
17.8313064
1 Alliance Games(COA) na KMF
Fr1.89144
1 Alliance Games(COA) na LAK
96.5217372
1 Alliance Games(COA) na LKR
රු1.3532232
1 Alliance Games(COA) na MDL
L0.075036
1 Alliance Games(COA) na MGA
Ar19.99998
1 Alliance Games(COA) na MOP
P0.0355644
1 Alliance Games(COA) na MVR
0.067932
1 Alliance Games(COA) na MWK
MK7.7083284
1 Alliance Games(COA) na MZN
MT0.283716
1 Alliance Games(COA) na NPR
रु0.6303912
1 Alliance Games(COA) na PYG
31.48848
1 Alliance Games(COA) na RWF
Fr6.45132
1 Alliance Games(COA) na SBD
$0.0365412
1 Alliance Games(COA) na SCR
0.0606504
1 Alliance Games(COA) na SRD
$0.17094
1 Alliance Games(COA) na SVC
$0.03885
1 Alliance Games(COA) na SZL
L0.077034
1 Alliance Games(COA) na TMT
m0.01554
1 Alliance Games(COA) na TND
د.ت0.01304028
1 Alliance Games(COA) na TTD
$0.0300588
1 Alliance Games(COA) na UGX
Sh15.46896
1 Alliance Games(COA) na XAF
Fr2.5086
1 Alliance Games(COA) na XCD
$0.011988
1 Alliance Games(COA) na XOF
Fr2.5086
1 Alliance Games(COA) na XPF
Fr0.45288
1 Alliance Games(COA) na BWP
P0.0596736
1 Alliance Games(COA) na BZD
$0.0089244
1 Alliance Games(COA) na CVE
$0.4239756
1 Alliance Games(COA) na DJF
Fr0.78588
1 Alliance Games(COA) na DOP
$0.2845596
1 Alliance Games(COA) na DZD
د.ج0.5771112
1 Alliance Games(COA) na FJD
$0.0100344
1 Alliance Games(COA) na GNF
Fr38.6058
1 Alliance Games(COA) na GTQ
Q0.0340548
1 Alliance Games(COA) na GYD
$0.9298248
1 Alliance Games(COA) na ISK
kr0.555

Zdroj Alliance Games

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Alliance Games, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Alliance Games
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Alliance Games

Jakou hodnotu má dnes Alliance Games (COA)?
Aktuální cena COA v USD je 0.00444 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena COA v USD?
Aktuální cena COA v USD je $ 0.00444. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Alliance Games?
Tržní kapitalizace COA je $ 1.84M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem COA v oběhu?
Objem COA v oběhu je 414.42M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) COA?
COA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03474769210606202 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) COA?
COA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.003300711612594677 USD.
Jaký je objem obchodování COA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování COA je $ 23.84K USD.
Dosáhne COA letos vyšší ceny?
COA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCOA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:45:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Alliance Games (COA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod COA na USD

Částka

COA
COA
USD
USD

1 COA = 0.00444 USD

Obchodujte COA

COA/USDT
$0.00444
$0.00444
+1.36%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

$109,967.90

$3,854.73

$0.02474

$185.19

$1.0003

$3,854.73

$109,967.90

$185.19

$2.5031

$1,084.82

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000781

$0.000570

$0.0055

$0.00000097

$0.20900

$0.7311

