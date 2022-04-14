Tokenomika pro BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Tokenomika pro BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Zjistěte klíčové informace o BOOK OF ETHEREUM (BOOE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

Oficiální webové stránky:
https://bookofeth.xyz/
Bílá kniha:
https://bookofeth.xyz/#book
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6

BOOK OF ETHEREUM (BOOE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BOOK OF ETHEREUM (BOOE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 22.80M
$ 22.80M$ 22.80M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 96.19M
$ 96.19M$ 96.19M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 23.70M
$ 23.70M$ 23.70M
Historické maximum:
$ 0.747
$ 0.747$ 0.747
Historické minimum:
$ 0.008879381003767716
$ 0.008879381003767716$ 0.008879381003767716
Aktuální cena:
$ 0.23703
$ 0.23703$ 0.23703

Tokenomika BOOK OF ETHEREUM (BOOE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BOOK OF ETHEREUM (BOOE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BOOE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BOOE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BOOE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBOOE!

Jak nakupovat BOOE

Chtěli byste si přidat BOOK OF ETHEREUM (BOOE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BOOE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Analýza historie cen BOOE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BOOE

Chcete vědět, kam může BOOE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BOOE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.