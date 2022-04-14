Tokenomika pro Based Labs (BASEDAI)

Tokenomika pro Based Labs (BASEDAI)

Zjistěte klíčové informace o Based Labs (BASEDAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Based Labs (BASEDAI)

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Oficiální webové stránky:
getbased.ai
Bílá kniha:
https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185

Based Labs (BASEDAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Based Labs (BASEDAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.56M
$ 9.56M$ 9.56M
Celkový objem:
$ 35.67M
$ 35.67M$ 35.67M
Objem v oběhu:
$ 34.60M
$ 34.60M$ 34.60M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.85M
$ 9.85M$ 9.85M
Historické maximum:
$ 9.58
$ 9.58$ 9.58
Historické minimum:
$ 0.24456926465930381
$ 0.24456926465930381$ 0.24456926465930381
Aktuální cena:
$ 0.2762
$ 0.2762$ 0.2762

Tokenomika Based Labs (BASEDAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Based Labs (BASEDAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BASEDAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BASEDAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BASEDAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBASEDAI!

Jak nakupovat BASEDAI

Chtěli byste si přidat Based Labs (BASEDAI) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BASEDAI, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Based Labs (BASEDAI)

Analýza historie cen BASEDAI pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BASEDAI

Chcete vědět, kam může BASEDAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BASEDAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.