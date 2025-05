BASEDAI

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

