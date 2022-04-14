Tokenomika pro AWE Network (AWE)

Tokenomika pro AWE Network (AWE)

Zjistěte klíčové informace o AWE Network (AWE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o AWE Network (AWE)

Oficiální webové stránky:
https://www.awenetwork.ai/
Bílá kniha:
https://open.awenetwork.ai/litepaper.pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0x1b4617734c43f6159f3a70b7e06d883647512778

AWE Network (AWE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AWE Network (AWE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 106.99M
$ 106.99M$ 106.99M
Celkový objem:
$ 1.94B
$ 1.94B$ 1.94B
Objem v oběhu:
$ 1.94B
$ 1.94B$ 1.94B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 106.99M
$ 106.99M$ 106.99M
Historické maximum:
$ 0.0838
$ 0.0838$ 0.0838
Historické minimum:
$ 0.00580325721876
$ 0.00580325721876$ 0.00580325721876
Aktuální cena:
$ 0.05508
$ 0.05508$ 0.05508

Tokenomika AWE Network (AWE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AWE Network (AWE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AWE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AWE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AWE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAWE!

Jak nakupovat AWE

Chtěli byste si přidat AWE Network (AWE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AWE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro AWE Network (AWE)

Analýza historie cen AWE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AWE

Chcete vědět, kam může AWE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AWE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.