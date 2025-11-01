BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Ai Xovia je 1.48107 USD. Sledujte aktualizace cen AIX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AIX.

Kurz Ai Xovia(AIX)

Aktuální cena 1 AIX na USD

$1.48107
+4.29%1D
Graf aktuální ceny Ai Xovia (AIX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:38:20 (UTC+8)

Informace o ceně Ai Xovia (AIX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.40101
Nejnižší za 24 h
$ 1.629993
Nejvyšší za 24 h

$ 1.40101
$ 1.629993
$ 51.257963
$ 2.6605668343705937
-0.24%

+4.29%

+13.44%

+13.44%

Cena Ai Xovia (AIX) v reálném čase je $ 1.48107. Za posledních 24 hodin se AIX obchodoval v rozmezí od minima $ 1.40101 do maxima $ 1.629993, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AIX v historii je $ 51.257963, zatímco nejnižší cena v historii je $ 2.6605668343705937.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AIX se za poslední hodinu změnila o -0.24%, za 24 hodin o +4.29% a za posledních 7 dní o +13.44%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ai Xovia (AIX)

No.3481

--
$ 2.17M
$ 148.11M
--
100,000,000
99,999,989.148041565
SOL

Aktuální tržní kapitalizace Ai Xovia je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 2.17M. Objem v oběhu AIX je --, přičemž celková zásoba je 99999989.148041565. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 148.11M.

Historie cen v USD pro Ai Xovia (AIX)

Sledujte změny cen Ai Xovia pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.06092425+4.29%
30 dní$ -3.40906-69.72%
60 dní$ -16.61493-91.82%
90 dní$ -9.518929-86.54%
Změna ceny Ai Xovia dnes

Dnes zaznamenal AIX změnu o $ +0.06092425 (+4.29%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Ai Xovia za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -3.40906 (-69.72%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Ai Xovia za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u AIX ke změně o $ -16.61493 (-91.82%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Ai Xovia za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -9.518929 (-86.54%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Ai Xovia (AIX)?

Podívejte se na stránku Historie cen Ai Xovia.

Co je Ai Xovia (AIX)

AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.

Ai Xovia je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Ai Xovia investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu AIXa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Ai Xovia na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Ai Xovia a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Ai Xovia (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ai Xovia (AIX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ai Xovia (AIX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ai Xovia.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ai Xovia!

Tokenomika pro Ai Xovia (AIX)

Pochopení tokenomiky Ai Xovia (AIX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AIX hned teď!

Jak nakupovat Ai Xovia (AIX)

Snažíte se zjistit, jak koupit Ai Xovia? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Ai Xovia podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

AIX na místní měny

1 Ai Xovia(AIX) na VND
38,974.35705
1 Ai Xovia(AIX) na AUD
A$2.2512264
1 Ai Xovia(AIX) na GBP
1.1256132
1 Ai Xovia(AIX) na EUR
1.2737202
1 Ai Xovia(AIX) na USD
$1.48107
1 Ai Xovia(AIX) na MYR
RM6.2056833
1 Ai Xovia(AIX) na TRY
62.2493721
1 Ai Xovia(AIX) na JPY
¥226.60371
1 Ai Xovia(AIX) na ARS
ARS$2,131.0227588
1 Ai Xovia(AIX) na RUB
119.0632173
1 Ai Xovia(AIX) na INR
131.5782588
1 Ai Xovia(AIX) na IDR
Rp24,684.4901262
1 Ai Xovia(AIX) na PHP
86.9239983
1 Ai Xovia(AIX) na EGP
￡E.69.6843435
1 Ai Xovia(AIX) na BRL
R$7.9533459
1 Ai Xovia(AIX) na CAD
C$2.073498
1 Ai Xovia(AIX) na BDT
181.1644824
1 Ai Xovia(AIX) na NGN
2,143.3600719
1 Ai Xovia(AIX) na COP
$5,696.4173805
1 Ai Xovia(AIX) na ZAR
R.25.6965645
1 Ai Xovia(AIX) na UAH
62.1308865
1 Ai Xovia(AIX) na TZS
T.Sh.3,647.9494635
1 Ai Xovia(AIX) na VES
Bs327.31647
1 Ai Xovia(AIX) na CLP
$1,395.16794
1 Ai Xovia(AIX) na PKR
Rs416.0177523
1 Ai Xovia(AIX) na KZT
784.8782358
1 Ai Xovia(AIX) na THB
฿47.7200754
1 Ai Xovia(AIX) na TWD
NT$45.6021453
1 Ai Xovia(AIX) na AED
د.إ5.4355269
1 Ai Xovia(AIX) na CHF
Fr1.184856
1 Ai Xovia(AIX) na HKD
HK$11.5079139
1 Ai Xovia(AIX) na AMD
֏566.805489
1 Ai Xovia(AIX) na MAD
.د.م13.6998975
1 Ai Xovia(AIX) na MXN
$27.4886592
1 Ai Xovia(AIX) na SAR
ريال5.5540125
1 Ai Xovia(AIX) na ETB
Br228.4106154
1 Ai Xovia(AIX) na KES
KSh191.3394333
1 Ai Xovia(AIX) na JOD
د.أ1.05007863
1 Ai Xovia(AIX) na PLN
5.4503376
1 Ai Xovia(AIX) na RON
лв6.5315187
1 Ai Xovia(AIX) na SEK
kr14.0405436
1 Ai Xovia(AIX) na BGN
лв2.5030083
1 Ai Xovia(AIX) na HUF
Ft498.3356229
1 Ai Xovia(AIX) na CZK
31.2357663
1 Ai Xovia(AIX) na KWD
د.ك0.45320742
1 Ai Xovia(AIX) na ILS
4.8134775
1 Ai Xovia(AIX) na BOB
Bs10.2341937
1 Ai Xovia(AIX) na AZN
2.517819
1 Ai Xovia(AIX) na TJS
SM13.6406547
1 Ai Xovia(AIX) na GEL
4.0136997
1 Ai Xovia(AIX) na AOA
Kz1,357.5339513
1 Ai Xovia(AIX) na BHD
.د.ب0.55688232
1 Ai Xovia(AIX) na BMD
$1.48107
1 Ai Xovia(AIX) na DKK
kr9.5825229
1 Ai Xovia(AIX) na HNL
L38.9817624
1 Ai Xovia(AIX) na MUR
67.7441418
1 Ai Xovia(AIX) na NAD
$25.5928896
1 Ai Xovia(AIX) na NOK
kr14.9884284
1 Ai Xovia(AIX) na NZD
$2.5770618
1 Ai Xovia(AIX) na PAB
B/.1.48107
1 Ai Xovia(AIX) na PGK
K6.2353047
1 Ai Xovia(AIX) na QAR
ر.ق5.3910948
1 Ai Xovia(AIX) na RSD
дин.150.4470906
1 Ai Xovia(AIX) na UZS
soʻm17,844.2127633
1 Ai Xovia(AIX) na ALL
L124.1284767
1 Ai Xovia(AIX) na ANG
ƒ2.6511153
1 Ai Xovia(AIX) na AWG
ƒ2.6511153
1 Ai Xovia(AIX) na BBD
$2.96214
1 Ai Xovia(AIX) na BAM
KM2.4881976
1 Ai Xovia(AIX) na BIF
Fr4,381.00506
1 Ai Xovia(AIX) na BND
$1.925391
1 Ai Xovia(AIX) na BSD
$1.48107
1 Ai Xovia(AIX) na JMD
$237.9487062
1 Ai Xovia(AIX) na KHR
5,948.0659842
1 Ai Xovia(AIX) na KMF
Fr630.93582
1 Ai Xovia(AIX) na LAK
32,197.1732691
1 Ai Xovia(AIX) na LKR
රු451.4005146
1 Ai Xovia(AIX) na MDL
L25.030083
1 Ai Xovia(AIX) na MGA
Ar6,671.479815
1 Ai Xovia(AIX) na MOP
P11.8633707
1 Ai Xovia(AIX) na MVR
22.660371
1 Ai Xovia(AIX) na MWK
MK2,571.3004377
1 Ai Xovia(AIX) na MZN
MT94.640373
1 Ai Xovia(AIX) na NPR
रु210.2823186
1 Ai Xovia(AIX) na PYG
10,503.74844
1 Ai Xovia(AIX) na RWF
Fr2,151.99471
1 Ai Xovia(AIX) na SBD
$12.1892061
1 Ai Xovia(AIX) na SCR
20.2314162
1 Ai Xovia(AIX) na SRD
$57.021195
1 Ai Xovia(AIX) na SVC
$12.9593625
1 Ai Xovia(AIX) na SZL
L25.6965645
1 Ai Xovia(AIX) na TMT
m5.183745
1 Ai Xovia(AIX) na TND
د.ت4.34990259
1 Ai Xovia(AIX) na TTD
$10.0268439
1 Ai Xovia(AIX) na UGX
Sh5,160.04788
1 Ai Xovia(AIX) na XAF
Fr836.80455
1 Ai Xovia(AIX) na XCD
$3.998889
1 Ai Xovia(AIX) na XOF
Fr836.80455
1 Ai Xovia(AIX) na XPF
Fr151.06914
1 Ai Xovia(AIX) na BWP
P19.9055808
1 Ai Xovia(AIX) na BZD
$2.9769507
1 Ai Xovia(AIX) na CVE
$141.4273743
1 Ai Xovia(AIX) na DJF
Fr262.14939
1 Ai Xovia(AIX) na DOP
$94.9217763
1 Ai Xovia(AIX) na DZD
د.ج192.5094786
1 Ai Xovia(AIX) na FJD
$3.3472182
1 Ai Xovia(AIX) na GNF
Fr12,877.90365
1 Ai Xovia(AIX) na GTQ
Q11.3598069
1 Ai Xovia(AIX) na GYD
$310.1656794
1 Ai Xovia(AIX) na ISK
kr185.13375

Zdroj Ai Xovia

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Ai Xovia, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Ai Xovia
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ai Xovia

Jakou hodnotu má dnes Ai Xovia (AIX)?
Aktuální cena AIX v USD je 1.48107 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AIX v USD?
Aktuální cena AIX v USD je $ 1.48107. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ai Xovia?
Tržní kapitalizace AIX je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AIX v oběhu?
Objem AIX v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AIX?
AIX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 51.257963 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AIX?
AIX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 2.6605668343705937 USD.
Jaký je objem obchodování AIX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AIX je $ 2.17M USD.
Dosáhne AIX letos vyšší ceny?
AIX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAIX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:38:20 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ai Xovia (AIX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

