Jotchua প্রাইস(JOTCHUA)
আজ Jotchua (JOTCHUA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0041002, যা গত 24 ঘণ্টায় 112.45% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JOTCHUA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি JOTCHUA-এর জন্য ৳ 0.0041002।
Jotchua বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- JOTCHUA। গত 24 ঘণ্টায়, JOTCHUA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0011833 (নিম্ন) এবং ৳ 0.0041002 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JOTCHUA গত ঘণ্টায় +17.42% এবং গত 7 দিনে +260.29% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 79.48K-তে পৌঁছেছে।
SOL
Jotchua এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 79.48K। JOTCHUA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999913455। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 4.10M।
+17.42%
+112.45%
+260.29%
+260.29%
Jotchua এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.245030101
|+112.45%
|30 দিন
|৳ +0.0024382
|+146.70%
|60 দিন
|৳ -0.0024838
|-37.73%
|90 দিন
|৳ +0.0021002
|+105.01%
আজ, JOTCHUA এর পরিবর্তন ৳ +0.245030101 (+112.45%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.0024382(+146.70%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, JOTCHUA এর প্রাইস ৳ -0.0024838 (-37.73%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0021002 (+105.01%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Jotchua প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Jotchua-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
JOTCHUA মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
**বাজার গঠন** JOTCHUA_USDT ৪ ঘণ্টার চক্রের বর্তমান মূল্য 0.003962, যা কেন্দ্রীয় স্তর 0.003955-এর উপরে 0.18% এ অবস্থিত এবং হাব সিস্টেমের মধ্যমান অক্ষের কাছাকাছি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আছে। MA ও EMA-র সংক্ষিপ্ত সময়ের গ্রুপ 5-6 উভয়ই ক্রয়ের অনুপাত প্রদর্শন করছে এবং মূল্য গড়ের সিস্টেমের উপরের সীমায় চলছে। গঠনের স্তর প্রকাশ করে যে বাই পক্ষের সাজানো এখনও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। **শক্তির অবস্থা** MACD ডেথ ক্রস সংকেত রেকর্ড করেছে, যেখানে দ্রুত ও ধীর লাইনের শক্তির দিক গড়ের সিস্টেমের সাথে স্তর ভিত্তিক বিপরীতধর্মী প্রবণতা প্রদর্শন করছে। RSI মাঝারি স্বাভাবিক সীমার মধ্যে রয়েছে, আর KDJ এবং StochRSI ডেটা অনুপস্থিত থাকায় সংক্ষিপ্ত সময়ের শক্তির মূল্যায়নের দিক অসম্পূর্ণ রয়েছে। ওঠানামার পরিমাণ সংকীর্ণ হয়ে গেছে, এবং ক্রয় ও বিক্রয়ের শক্তি কোনো একক প্রক্রিয়ায় প্রকাশ পায়নি। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর** উপরের দিকে R1 অবস্থান করছে 0.004053 (+2.30%) এবং R2 অবস্থান করছে 0.004182 (+5.55%) যা নিকটস্থ ও দূরবর্তী প্রতিরোধের সন্দর্ভ প্রদান করে। নিচের দিকে S1 অবস্থান করছে 0.003826 (-3.43%) এবং S2 অবস্থান করছে 0.003728 (-5.91%) যা প্রত্যাহারের সমর্থন স্তর হিসেবে কাজ করে। বর্তমান মূল্য কেন্দ্রীয় স্তর থেকে খুবই সামান্য বিচ্যুতি প্রদর্শন করছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Jotchua এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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JOTCHUA is a meme coin.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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|অন-চেইন ডেটা
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