Thirdfy প্রাইস (TFY)
আজ Thirdfy (TFY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00135532, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.35% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TFY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি TFY-এর জন্য $ 0.00135532।
Thirdfy বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 138,823 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 102.44M TFY। গত 24 ঘণ্টায়, TFY এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00134641 (নিম্ন) এবং $ 0.00147005 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.0215127 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00110497।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TFY গত ঘণ্টায় -0.38% এবং গত 7 দিনে +15.43% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 520.85-তে পৌঁছেছে।
Thirdfy এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 138.82K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 520.85। TFY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 102.44M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 584959999.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 794.64K।
-0.38%
-0.34%
+15.43%
+15.43%
আজকে, Thirdfy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Thirdfy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004037574 ছিল।
গত 60 দিনে, Thirdfy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007429190 ছিল।
গত 90 দিনে, Thirdfy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000002180529156902 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.34%
|30 দিন
|$ -0.0004037574
|-29.79%
|60 দিন
|$ -0.0007429190
|-54.81%
|90 দিন
|$ -0.0000002180529156902
|-0.00%
2040 সালে, Thirdfy এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Thirdfy-এর বর্তমান দাম কত?
Thirdfy-এর দাম Tk0.1667460086865680688000 এবং আজকে এটি -0.34% পরিবর্তিত হয়েছে।
TFY সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?
বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।
Thirdfy-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?
চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem,AI Agents,DeFAI,Base Native খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।
আজকে TFY-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?
এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।
TFY-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?
এর ATH হল Tk2.646723180556276668000 এবং ATL হল Tk0.1359452654859347748000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।
কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?
ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 102444268.29048455 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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