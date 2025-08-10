DooDoo প্রাইস (DOODOO)
DooDoo(DOODOO) বর্তমানে 0.124401USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00USD। DOODOO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ DOODOO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DOODOO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, DooDoo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00313345 ছিল।
গত 30 দিনে, DooDoo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0056745764 ছিল।
গত 60 দিনে, DooDoo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0103750931 ছিল।
গত 90 দিনে, DooDoo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.02678334929922545 ছিল।
DooDoo এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.09%
+2.58%
+4.10%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Doodoo coin born on doodoo chain. We are all 💩coins. Building intellectual property for degen (cult)ure.
DooDoo (DOODOO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DOODOOটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
