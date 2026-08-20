KAIO প্রাইস(KAIO)
আজ KAIO (KAIO)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.01825, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.82% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান KAIO থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি KAIO-এর জন্য ৳ 0.01825।
KAIO বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #716 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 12.43M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 681.25M KAIO। গত 24 ঘণ্টায়, KAIO এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0158 (নিম্ন) এবং ৳ 0.01827 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 31.5237528385173434194 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 3.2131360806447452616।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, KAIO গত ঘণ্টায় +3.10% এবং গত 7 দিনে +0.94% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 61.99K-তে পৌঁছেছে।
No.716
6.81%
ETH
KAIO এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 12.43M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 61.99K। KAIO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 681.25M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 182.50M।
+3.10%
+10.82%
+0.94%
+0.94%
KAIO এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.2174023
|+10.82%
|30 দিন
|৳ +0.00314
|+20.78%
|60 দিন
|৳ -0.01141
|-38.47%
|90 দিন
|৳ -0.03656
|-66.71%
আজ, KAIO এর পরিবর্তন ৳ +0.2174023 (+10.82%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00314(+20.78%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, KAIO এর প্রাইস ৳ -0.01141 (-38.47%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.03656 (-66.71%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি KAIO (KAIO) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই KAIO প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি KAIO-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
KAIO মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 68% | বিয়ারিশ 32%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
**বাজারের গঠন** KAIO_USDT 4 ঘণ্টার বর্তমান মূল্য 0.0389, যা কেন্দ্রীয় স্তর 0.0401-এর নিচে 3.0% অবস্থানে এবং হাব সিস্টেমের মধ্যভাগের নিচের অংশে অবস্থিত। MA ও EMA গ্রুপে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই 3-4 ধাপের ক্রয়ের অনুপাত লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এবং স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো ঊর্ধ্বমুখী বিন্যাসে রয়েছে। মূল্য স্তর S1 (0.0375) এর উপরে 3.7% অবস্থানে রয়েছে, যা কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ স্তরের কাছাকাছি এখনও কিছুটা দূরত্ব রেখে আছে। **শক্তির অবস্থা** MACD সূচক গোল্ডেন ক্রস অবস্থায় রয়েছে, এবং দ্রুত ও ধীর লাইন শূন্য অক্ষের কাছাকাছি চলছে। RSI সূচক মাঝারি স্তরে অবস্থান করছে, যার ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি একদিকে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কোনো চিত্র প্রকাশ পাচ্ছে না। স্বল্পমেয়াদী গড় সিস্টেম এবং MACD সূচকের দিকনির্দেশনা একই রকম, যেখানে মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী শক্তির বিতরণ তুলনামূলকভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। **গুরুত্বপূর্ণ মূল্য স্তর** উপরের দিকে R1 (0.0428) বর্তমান মূল্য থেকে 10.0% দূরে অবস্থিত, যা নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর হিসেবে কাজ করছে। নিচের দিকে S1 (0.0375) বর্তমান মূল্য থেকে 3.6% দূরে অবস্থিত, যা নিকটস্থ সমর্থন স্তর হিসেবে কাজ করছে। কেন্দ্রীয় স্তর 0.0401 বর্তমান মূল্য থেকে 3.0% দূরে অবস্থিত, যা স্বল্পমেয়াদী ক্রেতা-বিক্রেতার বিভাজন স্তর হিসেবে ক্রমাগত পরীক্ষিত হচ্ছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, KAIO এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
KAIO দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে KAIO কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে KAIO কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার KAIO (KAIO) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
KAIO এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে KAIO (KAIO) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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KAIO is a cross-chain RWA tokenization protocol that enables asset managers to issue regulated fund products on-chain, providing institutional investors and retail users with secure, composable access to diversified yield. KAIO transforms tokenization from closed platforms into open, programmable financial infrastructure - bridging TradFi and DeFi through a compliant, auditable, and cross-chain architecture, targeting the $30 trillion tokenized-asset market.
KAIO সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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