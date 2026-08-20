ShareX প্রাইস(SHARE)
আজ ShareX (SHARE)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.3335, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.09% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SHARE থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি SHARE-এর জন্য ৳ 0.3335।
ShareX বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- SHARE। গত 24 ঘণ্টায়, SHARE এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.3318 (নিম্ন) এবং ৳ 0.3376 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SHARE গত ঘণ্টায় -0.06% এবং গত 7 দিনে +0.15% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 69.84K-তে পৌঁছেছে।
BSC
ShareX এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 69.84K। SHARE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 33.35M।
-0.06%
+0.09%
+0.15%
+0.15%
ShareX এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.036615
|+0.09%
|30 দিন
|৳ +0.1186
|+55.18%
|60 দিন
|৳ +0.1326
|+66.00%
|90 দিন
|৳ +0.0755
|+29.26%
আজ, SHARE এর পরিবর্তন ৳ +0.036615 (+0.09%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.1186(+55.18%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SHARE এর প্রাইস ৳ +0.1326 (+66.00%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.0755 (+29.26%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই ShareX প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি ShareX-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
SHARE মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 40% | বিয়ারিশ 60%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|R1 < প্রাইস ≤ R2
|R1-R2 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের উপরে, কিন্তু চরম উচ্চ-মূল্যের অঞ্চলে নয়।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|EMA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
SHARE_USDT চার ঘণ্টার সময়কালে 0.3397 পর্যন্ত চলছে, এবং মূল্যটি কেন্দ্রীয় স্তর 0.3336-এর উপরে অবস্থান করে R1 প্রতিরোধ স্তর 0.3379-কে ভেদ করেছে। বর্তমান মূল্য প্রায় R2 কেন্দ্রীয় স্তর 0.3402-এর খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে, যা সংশ্লিষ্ট পরিসরের উপরের সীমানার গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জায়গা। মূল্য সময়কালীন কেন্দ্রীয় স্তরের উপরে অবস্থান করলেও, মোটামুটি উচ্চ প্রতিরোধ অঞ্চলের চাপে আটকে রয়েছে; এই পরিস্থিতিতে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে 0.3400 স্তরে একটি স্থবির অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। MACD ইঙ্গিতকারী ডেড ক্রস অবস্থায় রয়েছে, এবং শক্তি কম্পাঙ্কের কাঠি নিচের দিকে বাড়ছে, যা সূচিত করছে যে শর্ট-টার্ম মূল্য প্রবণতায় বিক্রেতারাই প্রাধান্য বিস্তার করছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা স্পষ্ট দিকনির্দেশ প্রদান করছে না, এবং KDJ ও StochRSI সূচকের মানগুলিতে কোনো নীচের দিকের বিপরীত প্রবণতা বা স্বর্ণ ক্রস প্রকাশ পায়নি। Bollinger Bands এর প্রসারণ সংকুচিত হয়ে এসেছে, ফলে প্রতিক্রিয়াশীলতা কমে গেছে এবং বাজার কম উত্তেজনাপূর্ণ সংহতির পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলির স্তর স্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে গেছে, শর্ট-টার্ম গতিশীলতা প্রয়োজনীয় মাত্রায় বাড়েনি, ফলে মূল্যের একতরফা প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ার কোনো প্রেরণা নেই, এবং বাজারে দোলনার সংকোচনের চিত্র প্রকাশ পাচ্ছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ স্তর R2 এর মান 0.3402, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 0.15% দূরে অবস্থান করছে, এটি তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার একটি প্রধান বাধা। নিচের দিকে প্রথম সমর্থন স্তর R1 এর মান 0.3379, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.53% দূরে অবস্থান করছে। যদি এই স্তর ভেদ করে যাওয়া হয়, তাহলে মধ্যমেয়াদী সমর্থন স্তর কেন্দ্রীয় স্তর 0.3336-এ নেমে আসবে, যা বর্তমান মূল্য থেকে 1.8% দূরে অবস্থান করবে। দূরের সীমানায় প্রতিরোধ স্তর S1 এর মান 0.3313, যা বর্তমান মূল্য থেকে 2.5% দূরে অবস্থান করছে। বাজারের ব্যবসায়িক পরিসর মূলত 0.3379 থেকে 0.3402 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবং এই সীমানাগুলির যেকোনো একটি ভেদ করলে তরলতার পুনর্বিন্যাস ঘটবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, ShareX এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
ShareX দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে SHARE কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে ShareX কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার ShareX (SHARE) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
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MEXC থেকে ShareX (SHARE) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন
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ShareX is building Web3 infrastructure for the sharing economy, providing a standardized IRL onboarding toolkit and a verifiable settlement layer that brings shared and unattended devices, usage data, and cash flows on-chain, enabling scalable revenue-based RWAs.
ShareX সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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