XPIN Network প্রাইস(XPIN)
আজ XPIN Network (XPIN)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0031016, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.40% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান XPIN থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি XPIN-এর জন্য $ 0.0031016।
XPIN Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #412 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 54.30M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 17.51B XPIN। গত 24 ঘণ্টায়, XPIN এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0030231 (নিম্ন) এবং $ 0.0035828 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.010038547477428971 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.000457316453478145।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, XPIN গত ঘণ্টায় -1.01% এবং গত 7 দিনে -20.08% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 201.89K-তে পৌঁছেছে।
No.412
17.50%
BSC
XPIN Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 54.30M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 201.89K। XPIN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 17.51B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 310.16M।
-1.01%
-6.40%
-20.08%
-20.08%
XPIN Network এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000212075
|-6.40%
|30 দিন
|$ +0.0019907
|+179.19%
|60 দিন
|$ +0.0015924
|+105.51%
|90 দিন
|$ +0.0029016
|+1,450.80%
আজ, XPIN এর পরিবর্তন $ -0.000212075 (-6.40%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.0019907(+179.19%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, XPIN এর প্রাইস $ +0.0015924 (+105.51%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.0029016 (+1,450.80%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি XPIN Network (XPIN) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই XPIN Network প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, XPIN Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.
XPIN Network সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
পরিমাণ
1 XPIN = 0.0031016 USD