Rave প্রাইস (KRAV)
আজ Rave (KRAV)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00159735, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান KRAV থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি KRAV-এর জন্য $ 0.00159735।
Rave বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,364,400 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 854.16M KRAV। গত 24 ঘণ্টায়, KRAV এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.074706 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, KRAV গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +0.65% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 4.12-তে পৌঁছেছে।
Rave এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.36M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 4.12। KRAV এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 854.16M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 854164133.8607213। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.36M।
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+0.65%
+0.65%
আজকে, Rave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Rave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000253603 ছিল।
গত 60 দিনে, Rave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001421587 ছিল।
গত 90 দিনে, Rave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0000253603
|-1.58%
|60 দিন
|$ +0.0001421587
|+8.90%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, Rave এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Rave সম্পর্কে জানা যায় কী?
Krav হল একটি বিকেন্দ্রীভূত পার্মানেন্ট ক্রিপ্টো কুয়ান্তো এক্সচেঞ্জ।
Rave-এর অনন্যতা কী?
Krav হল প্রথম বিকেন্দ্রীভূত পার্মানেন্ট কুয়ান্তো এক্সচেঞ্জ, যা ট্রেডারদের যেকোনো অল্টকয়েন গ্যারান্টি হিসেবে ব্যবহার করে BTC ট্রেডে লেভারেজ নেওয়ার সুযোগ দেয়, এবং লাভ-লোকস অল্টকয়েনে সেটেল করা হয়। মূল উদ্ভাবনগুলো হল: ট্রেডার এবং লিকুইডিটি প্রোভাইডার (LP) উভয়ের জন্যই সুবিধা প্রদান করে, যাতে ট্রেডাররা অল্টকয়েন গ্যারান্টি হিসেবে ব্যবহার করে Bitcoin (BTC)-এ লং বা শর্ট পজিশন খোলার সুযোগ পায়, আর LP ট্রেডাররা পজিশন সামঞ্জস্য করলে ট্রানজেকশন ফি উপার্জন করে। লিমিট অর্ডার, যা ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজির উপর আরও নিয়ন্ত্রণ দেয় এবং অতিরিক্ত এক্সিকিউশন ফি দেয় যাতে লাভ অপ্টিমাইজ করা যায়। রিস্ক মিটিগেশন ব্যবস্থা, যার মধ্যে রয়েছে ফান্ডিং ফি মেকানিজম যা লং এবং শর্ট পজিশন সামঞ্জস্য করে, এবং প্রদত্ত গ্যারান্টির 90% এ ফোর্সড লিকুইডেশন যাতে লিকুইডিটি পুল সুরক্ষিত থাকে।
Rave-এর ইতিহাস কী?
1 ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেট, যেখানে 10,000 অনন্য কয়েন রয়েছে, এটি স্পষ্ট উপযোগিতা সহ প্রতিষ্ঠিত কয়েন এবং বেশিরভাগ অল্টকয়েনের মধ্যে বিস্তর বৈষম্য তুলে ধরে, যাদের বিশেষ ব্যবহার কেস নেই। অনেক অল্টকয়েন নিষ্ক্রিয় থাকে, যার ফলে তাদের মূল্য এবং বহুমুখিতা সীমিত হয়ে যায়। Krav এই সমস্যার সমাধান করে বিটকয়েন এবং ইথেরামের ভোলাটিলিটি কম ভলিউমের অল্টকয়েনে নিয়ে আসে, যা কুয়ান্তো ডেরিভেটিভসের জন্য অন্তর্নিহিত সম্পদে পরিণত হয়। এটি ট্রেডিং ভলিউম এবং উপযোগিতা বাড়ায়, আগে অপ্রচলিত অল্টকয়েনের জন্য একটি গতিশীল মার্কেট তৈরি করে।
Rave-এর আগামী পরিকল্পনা কী?
আগামী উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে RWAs ট্রেডিং পেয়ার হিসেবে চালু করা, BTC/ETH সহ অল্টকয়েন পেয়ার বাড়ানো, এবং মাল্টি-চেইন সাপোর্ট চালু করা।
Rave কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?
KRAV টোকেন স্টেক করলে তিন ধরনের পুরস্কার পাওয়া যায়: এসক্রোয়েড KRAV, মাল্টিপ্লায়ার পয়েন্ট এবং KRAV রিওয়ার্ডস। সোয়াপ এবং লেভারেজ ট্রেডিংয়ের ফির 30% KRAV-এ রূপান্তরিত হয় এবং রেফারেল রিওয়ার্ড এবং নেটওয়ার্ক খরচ বাদ দিয়ে স্টেক করা টোকেনগুলোতে বিতরণ করা হয়। স্টেক করার মাধ্যমে প্রাথমিক সমর্থকদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে, হুইলস দ্বারা ডিলিউশন রোধ করা হয় এবং সকল অংশগ্রহণকারীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয়। KRAV টোকেন স্টেক করার জন্য ভিজিট করুন: https://krav.trade/dashboard/stake
কোনটির বর্তমান দাম Rave?
Rave (KRAV) এর লাইভ দাম হল Tk0.1964385999884481600000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
Rave বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
Rave বর্তমানে বাজারে #2406 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk167790919.85115264000000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
KRAV এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
KRAV এর প্রচলিত সরবরাহ হল 854164133.8607213 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
Rave এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, Rave এর দাম Tk0E-15 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0E-15 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
Rave এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
Rave এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk9.18718004866623360000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে KRAV এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
Rave এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় --% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Base Ecosystem সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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