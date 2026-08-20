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Rave-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00159735 USD। KRAV-এর মার্কেট ক্যাপ 1,364,400 USD। KRAV-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Rave-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00159735 USD। KRAV-এর মার্কেট ক্যাপ 1,364,400 USD। KRAV-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

KRAV সম্পর্কে আরও

KRAV প্রাইসের তথ্য

KRAV কী

KRAV অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

KRAV টোকেনোমিক্স

KRAV প্রাইস পূর্বাভাস

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Rave প্রাইস (KRAV)

তালিকাভুক্ত নয়

1 KRAV থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00159735
$0.00159735$0.00159735
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Rave (KRAV) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 12:54:05 (UTC+8)

Rave-এর আজকের প্রাইস

আজ Rave (KRAV)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00159735, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান KRAV থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি KRAV-এর জন্য $ 0.00159735

Rave বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,364,400 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 854.16M KRAV। গত 24 ঘণ্টায়, KRAV এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.074706 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, KRAV গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +0.65% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 4.12-তে পৌঁছেছে।

Rave (KRAV) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

$ 4.12
$ 4.12$ 4.12

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

854.16M
854.16M 854.16M

854,164,133.8607213
854,164,133.8607213 854,164,133.8607213

Rave এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.36M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 4.12। KRAV এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 854.16M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 854164133.8607213। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.36M

Rave-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.074706
$ 0.074706$ 0.074706

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.65%

+0.65%

Rave (KRAV) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Rave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Rave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000253603 ছিল।
গত 60 দিনে, Rave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001421587 ছিল।
গত 90 দিনে, Rave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0000253603-1.58%
60 দিন$ +0.0001421587+8.90%
90 দিন----

Rave এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Rave (KRAV) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, KRAV এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Rave (KRAV) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Rave এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Rave এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? KRAV এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Rave প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Rave (KRAV) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Base Ecosystem

Rave সম্পর্কে

Rave সম্পর্কে জানা যায় কী?

Krav হল একটি বিকেন্দ্রীভূত পার্মানেন্ট ক্রিপ্টো কুয়ান্তো এক্সচেঞ্জ।

Rave-এর অনন্যতা কী?

Krav হল প্রথম বিকেন্দ্রীভূত পার্মানেন্ট কুয়ান্তো এক্সচেঞ্জ, যা ট্রেডারদের যেকোনো অল্টকয়েন গ্যারান্টি হিসেবে ব্যবহার করে BTC ট্রেডে লেভারেজ নেওয়ার সুযোগ দেয়, এবং লাভ-লোকস অল্টকয়েনে সেটেল করা হয়। মূল উদ্ভাবনগুলো হল: ট্রেডার এবং লিকুইডিটি প্রোভাইডার (LP) উভয়ের জন্যই সুবিধা প্রদান করে, যাতে ট্রেডাররা অল্টকয়েন গ্যারান্টি হিসেবে ব্যবহার করে Bitcoin (BTC)-এ লং বা শর্ট পজিশন খোলার সুযোগ পায়, আর LP ট্রেডাররা পজিশন সামঞ্জস্য করলে ট্রানজেকশন ফি উপার্জন করে। লিমিট অর্ডার, যা ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজির উপর আরও নিয়ন্ত্রণ দেয় এবং অতিরিক্ত এক্সিকিউশন ফি দেয় যাতে লাভ অপ্টিমাইজ করা যায়। রিস্ক মিটিগেশন ব্যবস্থা, যার মধ্যে রয়েছে ফান্ডিং ফি মেকানিজম যা লং এবং শর্ট পজিশন সামঞ্জস্য করে, এবং প্রদত্ত গ্যারান্টির 90% এ ফোর্সড লিকুইডেশন যাতে লিকুইডিটি পুল সুরক্ষিত থাকে।

Rave-এর ইতিহাস কী?

1 ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেট, যেখানে 10,000 অনন্য কয়েন রয়েছে, এটি স্পষ্ট উপযোগিতা সহ প্রতিষ্ঠিত কয়েন এবং বেশিরভাগ অল্টকয়েনের মধ্যে বিস্তর বৈষম্য তুলে ধরে, যাদের বিশেষ ব্যবহার কেস নেই। অনেক অল্টকয়েন নিষ্ক্রিয় থাকে, যার ফলে তাদের মূল্য এবং বহুমুখিতা সীমিত হয়ে যায়। Krav এই সমস্যার সমাধান করে বিটকয়েন এবং ইথেরামের ভোলাটিলিটি কম ভলিউমের অল্টকয়েনে নিয়ে আসে, যা কুয়ান্তো ডেরিভেটিভসের জন্য অন্তর্নিহিত সম্পদে পরিণত হয়। এটি ট্রেডিং ভলিউম এবং উপযোগিতা বাড়ায়, আগে অপ্রচলিত অল্টকয়েনের জন্য একটি গতিশীল মার্কেট তৈরি করে।

Rave-এর আগামী পরিকল্পনা কী?

আগামী উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে RWAs ট্রেডিং পেয়ার হিসেবে চালু করা, BTC/ETH সহ অল্টকয়েন পেয়ার বাড়ানো, এবং মাল্টি-চেইন সাপোর্ট চালু করা।

Rave কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?

KRAV টোকেন স্টেক করলে তিন ধরনের পুরস্কার পাওয়া যায়: এসক্রোয়েড KRAV, মাল্টিপ্লায়ার পয়েন্ট এবং KRAV রিওয়ার্ডস। সোয়াপ এবং লেভারেজ ট্রেডিংয়ের ফির 30% KRAV-এ রূপান্তরিত হয় এবং রেফারেল রিওয়ার্ড এবং নেটওয়ার্ক খরচ বাদ দিয়ে স্টেক করা টোকেনগুলোতে বিতরণ করা হয়। স্টেক করার মাধ্যমে প্রাথমিক সমর্থকদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে, হুইলস দ্বারা ডিলিউশন রোধ করা হয় এবং সকল অংশগ্রহণকারীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয়। KRAV টোকেন স্টেক করার জন্য ভিজিট করুন: https://krav.trade/dashboard/stake

কোনটির বর্তমান দাম Rave?

Rave (KRAV) এর লাইভ দাম হল Tk0.1964385999884481600000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।

Rave বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?

Rave বর্তমানে বাজারে #2406 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk167790919.85115264000000 বাজার মূলধন। এই র‍্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

KRAV এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

KRAV এর প্রচলিত সরবরাহ হল 854164133.8607213 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Rave এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

গত ২৪ ঘন্টায়, Rave এর দাম Tk0E-15 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0E-15 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।

Rave এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?

Rave এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk9.18718004866623360000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

আজকে KRAV এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।

Rave এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?

গত ২৪ ঘন্টায় --% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Base Ecosystem সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Rave সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 12:54:05 (UTC+8)

Rave (KRAV) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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