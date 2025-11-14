বিনিময়DEX+
Dexlab-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.000000949 USD। XLAB-এর মার্কেট ক্যাপ 333,731.666666983 USD। XLAB থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Dexlab লোগো

Dexlab প্রাইস(XLAB)

1 XLAB থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.000000949
$0.000000949
-4.32%1D
USD
Dexlab (XLAB) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 22:02:06 (UTC+8)

Dexlab-এর আজকের প্রাইস

আজ Dexlab (XLAB)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.000000949, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.32% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান XLAB থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি XLAB-এর জন্য $ 0.000000949

Dexlab বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #2630 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 333.73K এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 351.67B XLAB। গত 24 ঘণ্টায়, XLAB এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0000009455 (নিম্ন) এবং $ 0.000001017 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.000020824547284648 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.000000972708981215

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, XLAB গত ঘণ্টায় -1.13% এবং গত 7 দিনে -6.04% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 77.60K-তে পৌঁছেছে।

Dexlab (XLAB) এর মার্কেট তথ্য

No.2630

$ 333.73K
$ 333.73K

$ 77.60K
$ 77.60K

$ 4.75M
$ 4.75M

351.67B
351.67B

5,000,000,000,000
5,000,000,000,000

4,999,990,000,000
4,999,990,000,000

7.03%

SOL

Dexlab এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 333.73K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 77.60K। XLAB এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 351.67B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 4999990000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.75M

Dexlab-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0000009455
$ 0.0000009455
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.000001017
$ 0.000001017
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0000009455
$ 0.0000009455

$ 0.000001017
$ 0.000001017

$ 0.000020824547284648
$ 0.000020824547284648

$ 0.000000972708981215
$ 0.000000972708981215

-1.13%

-4.32%

-6.04%

-6.04%

Dexlab (XLAB) প্রাইসের হিস্টরি USD

Dexlab এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000000042848-4.32%
30 দিন$ -0.000000258-21.38%
60 দিন$ -0.000003011-76.04%
90 দিন$ -0.000004051-81.02%
Dexlab আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, XLAB এর পরিবর্তন $ -0.000000042848 (-4.32%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Dexlab 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.000000258(-21.38%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Dexlab 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, XLAB এর প্রাইস $ -0.000003011 (-76.04%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Dexlab 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.000004051 (-81.02%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Dexlab (XLAB) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Dexlab প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Dexlab এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Dexlab (XLAB) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, XLAB এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Dexlab (XLAB) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Dexlab এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

Dexlab (XLAB) কী?

Dexlab is a meme coin launch and trading infrastructure on Solana, powering over 200,000 token launches including viral successes like BONK, Slerf, and PONKE, with deep integrations and an active community driving the next generation of decentralized token creation.

Dexlab সম্পর্কিত রিসোর্স

Dexlab সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল Dexlab ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Dexlab সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Dexlab-এর মূল্য কত হবে?
যদি Dexlab বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Dexlab-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 22:02:06 (UTC+8)

Dexlab (XLAB) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

তাজা খবর

কেন এত মানুষ এখনও বুল রানে টাকা হারাচ্ছে?

October 6, 2025

বিটকয়েন লেয়ার 2 নেটওয়ার্কের উত্থান: ২০২৫ সালে বিটকয়েনের ভবিষ্যৎ পুনরুদ্ধারে প্রযুক্তি বোঝা

October 6, 2025

এল্টকয়েন 2025: যখন TOTAL3 নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় কিন্তু আপনার পোর্টফোলিও সঞ্চালিত হয় না

October 5, 2025
আরও দেখুন

Dexlab সম্পর্কে আরও জানুন

XLAB USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে XLAB-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে XLAB USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Dexlab (XLAB) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Dexlab প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
XLAB/USDT
$0.000000949
$0.000000949
-4.44%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.006690

$0.1026

$0.1381

$0.002094

$0.007972

$0.1381

$0.0000002247

$0.00000005504

$0.001214

