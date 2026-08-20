Rayls প্রাইস(RLS)
আজ Rayls (RLS)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.001632, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.66% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান RLS থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি RLS-এর জন্য ৳ 0.001632।
Rayls বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1304 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.45M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.50B RLS। গত 24 ঘণ্টায়, RLS এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.00157 (নিম্ন) এবং ৳ 0.001687 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 8.5761148835711814069 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.2670475244287062553।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, RLS গত ঘণ্টায় -0.25% এবং গত 7 দিনে -5.40% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 67.89K-তে পৌঁছেছে।
No.1304
15.00%
ETH
Rayls এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.45M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 67.89K। RLS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.50B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 9971791866.8247195। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 16.32M।
-0.25%
-0.66%
-5.40%
-5.40%
Rayls এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -0.00132672
|-0.66%
|30 দিন
|৳ -0.000491
|-23.13%
|60 দিন
|৳ -0.000795
|-32.76%
|90 দিন
|৳ -0.002441
|-59.94%
আজ, RLS এর পরিবর্তন ৳ -0.00132672 (-0.66%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.000491(-23.13%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, RLS এর প্রাইস ৳ -0.000795 (-32.76%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.002441 (-59.94%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Rayls (RLS) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Rayls প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Rayls-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
RLS মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ড
|নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা
|"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|ওভারসোল্ড
|< 30
|পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
RLS_USDT 4 ঘন্টার চক্রে কেন্দ্রবিন্দু 0.001565-এর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.001577 হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থার ঘন অঞ্চলে। মূল্য R1 প্রতিরোধ স্তর 0.001582-এর নিচে অবস্থান করছে এবং S1 সমর্থন স্তর 0.001545-এর সাথে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রেখেছে। গড় মূল্যরেখা ব্যবস্থা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করছে যে এটি বাই প্যাটার্নে অবস্থান করছে; MA এবং EMA উভয়ই ক্রয়ের সংকেত দিয়েছে, যা সূচিত করছে যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার কাঠামোয় মৌলিক বিপর্যয় ঘটেনি। কেন্দ্রবিন্দুর অবস্থান নির্ধারণ করে দেখায় যে বর্তমানে বাজারটি দোলনার সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি অবস্থান করছে, এখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে নিয়ন্ত্রণের লড়াই চলছে। MACD সূচক ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে, যা শক্তির দিক এবং গড় মূল্যরেখা ব্যবস্থার মধ্যে বিপরীতধর্মী প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। RSI ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, যা সূচিত করছে যে স্বল্পমেয়াদী বিক্রয়ের চাপ যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছে। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলো স্তর ভিত্তিক চলাচল করছে, যেখানে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে, কিন্তু স্বল্পমেয়াদী শক্তি প্রত্যাবর্তনের চিহ্ন দেখাচ্ছে। আবেগের পরিবর্তনশীলতা সংক্ষিপ্ত পর্যায়ে সংকোচনের মধ্যে রয়েছে, ফলে বাজারে একতরফা প্রবেশের কোনো প্রবণতা নেই। KDJ এবং StochRSI সূচকগুলো নিম্ন মাত্রায় অবস্থান করছে, যা সূচিত করছে যে স্বল্পমেয়াদী সমন্বয় এখনও শেষ হয়নি এবং ক্রেতা-বিক্রেতার শক্তির বিতরণ অসম হয়ে আছে। নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর হল R1 প্রতিরোধ 0.001582, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 0.5% দূরে। নিচের দিকে প্রথম সমর্থন স্তর S1 0.001545, যা বর্তমান মূল্য থেকে 2.0% দূরে। দূরবর্তী সন্দর্ভ মূল্যস্তরগুলো হল S2 সমর্থন 0.001528 এবং R2 প্রতিরোধ 0.001602। যদি মূল্য কেন্দ্রবিন্দু 0.001565-এর নিচে নেমে যায়, তাহলে সেটি S1 সমর্থনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করবে। আবার, R1-এর উপরে প্রতিরোধ ভেঙে গেলে এটি R2 লক্ষ্যে অগ্রসর হবে। বর্তমানে বাজারটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রাক্কালে রয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Rayls এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Rayls (RLS) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Rayls is a modular financial market blockchain ecosystem that integrates the compliance, privacy, and governance of traditional finance (TradFi) with the programmability and liquidity of decentralised finance (DeFi). Rayls technology combines institutional Privacy Nodes, permissioned Private Networks, and a permissionless L1 Public Chain, secured by Ethereum trust anchors to enable scalable and compliant tokenisation of financial assets
Rayls সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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