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Rayls-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.001632 BDT। RLS-এর মার্কেট ক্যাপ 2,448,000 BDT। RLS-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Rayls-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.001632 BDT। RLS-এর মার্কেট ক্যাপ 2,448,000 BDT। RLS-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

RLS সম্পর্কে আরও

RLS প্রাইসের তথ্য

RLS কী

RLS হোয়াইটপেপার

RLS অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

RLS টোকেনোমিক্স

RLS প্রাইস পূর্বাভাস

RLS ইতিহাস

RLS ক্রয়ের গাইড

RLS-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

RLS স্পট

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Rayls প্রাইস(RLS)

1 RLS থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳0.19969114
৳0.19969114৳0.19969114
-0.66%1D
BDT
Rayls (RLS) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 13:05:23 (UTC+8)

Rayls-এর আজকের প্রাইস

আজ Rayls (RLS)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.001632, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.66% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান RLS থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি RLS-এর জন্য ৳ 0.001632

Rayls বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1304 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.45M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.50B RLS। গত 24 ঘণ্টায়, RLS এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.00157 (নিম্ন) এবং ৳ 0.001687 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 8.5761148835711814069 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.2670475244287062553

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, RLS গত ঘণ্টায় -0.25% এবং গত 7 দিনে -5.40% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 67.89K-তে পৌঁছেছে।

Rayls (RLS) এর মার্কেট তথ্য

No.1304

৳ 2.45M
৳ 2.45M৳ 2.45M

৳ 67.89K
৳ 67.89K৳ 67.89K

৳ 16.32M
৳ 16.32M৳ 16.32M

1.50B
1.50B 1.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,971,791,866.8247195
9,971,791,866.8247195 9,971,791,866.8247195

15.00%

ETH

Rayls এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 2.45M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 67.89K। RLS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.50B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 9971791866.8247195। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 16.32M

Rayls-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.00157
৳ 0.00157৳ 0.00157
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.001687
৳ 0.001687৳ 0.001687
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.00157
৳ 0.00157৳ 0.00157

৳ 0.001687
৳ 0.001687৳ 0.001687

৳ 8.5761148835711814069
৳ 8.5761148835711814069৳ 8.5761148835711814069

৳ 0.2670475244287062553
৳ 0.2670475244287062553৳ 0.2670475244287062553

-0.25%

-0.66%

-5.40%

-5.40%

Rayls (RLS) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Rayls এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ -0.00132672-0.66%
30 দিন৳ -0.000491-23.13%
60 দিন৳ -0.000795-32.76%
90 দিন৳ -0.002441-59.94%
Rayls আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, RLS এর পরিবর্তন ৳ -0.00132672 (-0.66%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Rayls 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.000491(-23.13%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Rayls 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, RLS এর প্রাইস ৳ -0.000795 (-32.76%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Rayls 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.002441 (-59.94%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Rayls (RLS) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Rayls প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Rayls-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Rayls-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Rayls-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

RLS মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টপিভট ≤ প্রাইস ≤ R1পিভট-R1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
StochRSI< 20ওভারসোল্ড অঞ্চলস্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
BOLL (20,2)প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ডনিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
RSI (14)ওভারসোল্ড< 30পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
MA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।

RLS_USDT 4 ঘন্টার চক্রে কেন্দ্রবিন্দু 0.001565-এর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.001577 হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থার ঘন অঞ্চলে। মূল্য R1 প্রতিরোধ স্তর 0.001582-এর নিচে অবস্থান করছে এবং S1 সমর্থন স্তর 0.001545-এর সাথে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রেখেছে। গড় মূল্যরেখা ব্যবস্থা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করছে যে এটি বাই প্যাটার্নে অবস্থান করছে; MA এবং EMA উভয়ই ক্রয়ের সংকেত দিয়েছে, যা সূচিত করছে যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার কাঠামোয় মৌলিক বিপর্যয় ঘটেনি। কেন্দ্রবিন্দুর অবস্থান নির্ধারণ করে দেখায় যে বর্তমানে বাজারটি দোলনার সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি অবস্থান করছে, এখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে নিয়ন্ত্রণের লড়াই চলছে। MACD সূচক ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে, যা শক্তির দিক এবং গড় মূল্যরেখা ব্যবস্থার মধ্যে বিপরীতধর্মী প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়। RSI ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, যা সূচিত করছে যে স্বল্পমেয়াদী বিক্রয়ের চাপ যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছে। দ্রুত এবং ধীর সূচকগুলো স্তর ভিত্তিক চলাচল করছে, যেখানে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে, কিন্তু স্বল্পমেয়াদী শক্তি প্রত্যাবর্তনের চিহ্ন দেখাচ্ছে। আবেগের পরিবর্তনশীলতা সংক্ষিপ্ত পর্যায়ে সংকোচনের মধ্যে রয়েছে, ফলে বাজারে একতরফা প্রবেশের কোনো প্রবণতা নেই। KDJ এবং StochRSI সূচকগুলো নিম্ন মাত্রায় অবস্থান করছে, যা সূচিত করছে যে স্বল্পমেয়াদী সমন্বয় এখনও শেষ হয়নি এবং ক্রেতা-বিক্রেতার শক্তির বিতরণ অসম হয়ে আছে। নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর হল R1 প্রতিরোধ 0.001582, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 0.5% দূরে। নিচের দিকে প্রথম সমর্থন স্তর S1 0.001545, যা বর্তমান মূল্য থেকে 2.0% দূরে। দূরবর্তী সন্দর্ভ মূল্যস্তরগুলো হল S2 সমর্থন 0.001528 এবং R2 প্রতিরোধ 0.001602। যদি মূল্য কেন্দ্রবিন্দু 0.001565-এর নিচে নেমে যায়, তাহলে সেটি S1 সমর্থনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করবে। আবার, R1-এর উপরে প্রতিরোধ ভেঙে গেলে এটি R2 লক্ষ্যে অগ্রসর হবে। বর্তমানে বাজারটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রাক্কালে রয়েছে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Rayls-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

রেইলস (RLS) এর দাম বেশ কয়েকটি প্রধান কারণের উপর নির্ভর করে:

1. বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের গতিবিধি
2. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
3. সামগ্রিক ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের মনোভাব
4. বিটকয়েন এবং প্রধান অল্টকয়েনের দামের গতিবিধি
5. প্রকল্পের উন্নয়নের আপডেট এবং রোডম্যাপের অগ্রগতি
6. অংশীদারিত্বের ঘোষণা এবং গ্রহণযোগ্যতার খবর
7. ক্রিপ্টো বাজারকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক উন্নয়ন
8. সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ক্রিয়াকলাপ
9. টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের প্যাটার্ন এবং চার্ট ফর্মেশন
10. সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকির প্রবণতা

মানুষ কেন Rayls-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের Rayls (RLS) এর দাম জানতে চায়: সচেতন ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিওর মূল্য পর্যবেক্ষণ করা, বাজারে প্রবেশ বা বের হওয়ার সময় ঠিক করা, হোল্ডিংয়ের লাভ-ক্ষতি মূল্যায়ন করা, অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সির সাথে পারফরম্যান্স তুলনা করা এবং বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে আপডেট থাকা।

Rayls এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Rayls (RLS) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, RLS এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Rayls (RLS) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Rayls এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Rayls এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? RLS এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Rayls প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Rayls কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Rayls দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে RLS কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Rayls কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Rayls (RLS) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Rayls তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Rayls (RLS) কিনবেন নির্দেশিকা

Rayls দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Rayls এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে Rayls (RLS) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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Rayls (RLS) কী?

Rayls is a modular financial market blockchain ecosystem that integrates the compliance, privacy, and governance of traditional finance (TradFi) with the programmability and liquidity of decentralised finance (DeFi). Rayls technology combines institutional Privacy Nodes, permissioned Private Networks, and a permissionless L1 Public Chain, secured by Ethereum trust anchors to enable scalable and compliant tokenisation of financial assets

Rayls সম্পর্কিত রিসোর্স

Rayls সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Rayls ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

বিভাগ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Rayls সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 13:05:23 (UTC+8)

Rayls (RLS) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Rayls সম্পর্কে আরও জানুন

RLS USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে RLS-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে RLS USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
RLS/USDT
৳0.19944672
৳0.19944672৳0.19944672
-0.85%
41.94M (USDT)

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QOR

৳0.00000
৳0.00000৳0.00000

0.00%

Aligned

Aligned

ALIGN

৳0.00000
৳0.00000৳0.00000

0.00%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

৳24.4749967
৳24.4749967৳24.4749967

+901.35%

Optiview

Optiview

OV

৳30.5525
৳30.5525৳30.5525

-7.40%

Basecat

Basecat

BASECAT

৳1.4237465
৳1.4237465৳1.4237465

+35.93%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

৳0.048847337
৳0.048847337৳0.048847337

+59.88%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

৳0.016229488
৳0.016229488৳0.016229488

+52.64%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

৳0.0635492
৳0.0635492৳0.0635492

+36.84%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

৳15.0086101
৳15.0086101৳15.0086101

+20.75%

Hyperliquid

Hyperliquid

HYPE

৳8,670.7995
৳8,670.7995৳8,670.7995

+14.71%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

RLS-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

RLS
RLS
BDT
BDT

1 RLS = 0.19944672 BDT