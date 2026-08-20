Unitas প্রাইস(UP)
আজ Unitas (UP)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.3852, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.27% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান UP থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি UP-এর জন্য ৳ 0.3852।
Unitas বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- UP। গত 24 ঘণ্টায়, UP এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.3371 (নিম্ন) এবং ৳ 0.39654 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, UP গত ঘণ্টায় -0.94% এবং গত 7 দিনে -2.32% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 69.25K-তে পৌঁছেছে।
BSC
Unitas এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 69.25K। UP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 385.20M।
-0.94%
+5.27%
-2.32%
-2.32%
Unitas এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +2.3566713
|+5.27%
|30 দিন
|৳ +0.05277
|+15.87%
|60 দিন
|৳ +0.02334
|+6.45%
|90 দিন
|৳ +0.12753
|+49.49%
আজ, UP এর পরিবর্তন ৳ +2.3566713 (+5.27%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.05277(+15.87%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, UP এর প্রাইস ৳ +0.02334 (+6.45%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.12753 (+49.49%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Unitas (UP) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Unitas প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Unitas-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
UP মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S2 ≤ প্রাইস < S1
|S2-S1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের নিচে, নিম্নমূল্য অঞ্চলে প্রবেশ করছে।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ড
|নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা
|"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|ওভারসোল্ড
|< 30
|পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
UP_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে 0.33145 মূল্যস্তরে কার্যকরী হচ্ছে। মূল্যটি S1 হাব 0.3338-এর নিচে অবস্থান করছে, এবং সেন্ট্রাল পয়েন্ট 0.3555 ও S2 হাব 0.3214-এর মধ্যবর্তী ডাউনওয়ার্ড রেঞ্জের ভেতরে আছে। মুভিং এভারেজ সিস্টেম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাই স্থিতিতে রয়েছে, এবং স্বল্পমেয়াদী ক্রেতাদের অংশগ্রহণ উচ্চ পর্যায়ে বজায় রয়েছে। মূল্যের গঠন উপরের হাব প্রতিরোধের কারণে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, ফলে সামগ্রিকভাবে নিম্নমানের ওয়েভ মোশন ও সংগঠিত সংশোধনের পর্যায়ে রয়েছে। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে, যেখানে ফাস্ট ও স্লো লাইন নিচের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। RSI মান ওভারসোল্ড জোনে প্রবেশ করেছে, যা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয়ের চাপ ক্রমাগত প্রকাশ পাচ্ছে বলে প্রকাশ করছে। KDJ এবং StochRSI ইন্ডিকেটর একই সাথে নিচের দিকে চলছে, যা শক্তির দিক একই রকম প্রকাশ করছে। ব্লিংক ব্যান্ডের খোলার আকৃতি উল্লেখযোগ্য প্রসারণ ঘটেনি, তাই ওলাটাইলিটি স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছে। ফাস্ট ও স্লো ইন্ডিকেটরে স্তর বিভাজন দেখা যাচ্ছে, যার ফলে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড সাপোর্ট এবং স্বল্পমেয়াদী শক্তির মধ্যে বিসংগতি দেখা যাচ্ছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর হল S1 হাব 0.3338, যা বর্তমান মূল্য থেকে +0.7% দূরে। নিচের দিকে নিকটতম রেফারেন্স পয়েন্ট হল S2 হাব 0.3214, যা বর্তমান মূল্য থেকে -3.0% দূরে। উপরের দিকে দূরবর্তী রেফারেন্স পয়েন্ট হল সেন্ট্রাল পয়েন্ট 0.3555, যা বর্তমান মূল্য থেকে +7.2% দূরে। R1 প্রতিরোধ স্তর 0.3679 উচ্চতর স্তরের সীমানা গঠন করেছে। বর্তমান মূল্য নিকটস্থ সাপোর্ট অঞ্চলের কাছাকাছি চলছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Unitas এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Unitas দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে UP কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Unitas কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Unitas (UP) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
Unitas এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে Unitas (UP) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন
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Unitas is building the global savings layer for digital assets, enabling users to earn transparent USD-denominated yield through market-neutral strategies. The protocol deploys capital across liquidity provision, derivatives hedging, and funding markets to generate delta-neutral returns on-chain.
Unitas সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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লিভারেজ ব্যবহার করে UP-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে UP USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।
স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Unitas প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।
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