SENATE প্রাইস (SENATE)
আজ SENATE (SENATE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00012964, যা গত 24 ঘণ্টায় 14.13% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SENATE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SENATE-এর জন্য $ 0.00012964।
SENATE বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 19,056.82 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 146.97M SENATE। গত 24 ঘণ্টায়, SENATE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00011353 (নিম্ন) এবং $ 0.00013132 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 5.85 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00011353।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SENATE গত ঘণ্টায় +0.13% এবং গত 7 দিনে -4.23% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 433.06-তে পৌঁছেছে।
SENATE এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 19.06K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 433.06। SENATE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 146.97M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 163279164.698217। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 21.17K।
+0.13%
+14.13%
-4.23%
-4.23%
আজকে, SENATE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SENATE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000300744 ছিল।
গত 60 দিনে, SENATE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001141779 ছিল।
গত 90 দিনে, SENATE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008649488962196211 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+14.13%
|30 দিন
|$ -0.0000300744
|-23.19%
|60 দিন
|$ -0.0001141779
|-88.07%
|90 দিন
|$ -0.0008649488962196211
|-86.96%
2040 সালে, SENATE এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
SENATE কী সম্পর্কে?
SENATE টোকেনটি গেমের মধ্যে একটি গভর্নেন্স কয়েন এবং বিশেষ পণ্যগুলির জন্য ইন-গেম মুদ্রা হিসাবে কাজ করে, যা গেমের ইন-গেম মেকানিক্সের অঙ্গ।
SENATE কী বিশেষত্ব রাখে?
SENATE-এর ভোটিং সিস্টেম তৃতীয় পক্ষের সমাধান এবং কাস্টম-ডিজাইন করা কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করার মাধ্যমে আলাদা হয়ে যায়।
SENATE কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?
SENATE টোকেন ধারণকারী ব্যবহারকারীরা করতে পারে: ভোট দিয়ে ফ্যাকশন তৈরি এবং পরিচালনা করতে পারেন। গেমের উন্নয়ন এবং ইন-গেম আইটেম অর্জনে প্রভাব ফেলতে প্রজেক্ট-স্তরের ভোটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন। SIDUS টোকেন ব্যবহার করে যেগুলি পাওয়া যায় না সেই স্পেসশিপ, স্পেস স্টেশন মডিউল এবং জমির প্লট কিনতে পারেন।
কোনটির বর্তমান দাম SENATE?
SENATE (SENATE) এর লাইভ দাম হল Tk0.0159316739724447200000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
SENATE বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
SENATE বর্তমানে বাজারে #8512 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk2341924.1221194383600000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
SENATE এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
SENATE এর প্রচলিত সরবরাহ হল 146973386.6537303 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
SENATE এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, SENATE এর দাম Tk0.0139518894329809400000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0.0161381319504893600000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
SENATE এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
SENATE এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk718.9161735483000000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk0.0139518894329809400000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে SENATE এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
SENATE এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় 14.12% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Gaming (GameFi),Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Card Games,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Alameda Research Portfolio,OKX Ventures Portfolio,Action Games সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি
মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি
ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।