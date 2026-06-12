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SENATE-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00012964 USD। SENATE-এর মার্কেট ক্যাপ 19,056.82 USD। SENATE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!SENATE-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00012964 USD। SENATE-এর মার্কেট ক্যাপ 19,056.82 USD। SENATE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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SENATE প্রাইসের তথ্য

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SENATE প্রাইস (SENATE)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SENATE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00012964
$0.00012964$0.00012964
+14.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
SENATE (SENATE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-06-12 15:40:24 (UTC+8)

SENATE-এর আজকের প্রাইস

আজ SENATE (SENATE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00012964, যা গত 24 ঘণ্টায় 14.13% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SENATE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SENATE-এর জন্য $ 0.00012964

SENATE বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 19,056.82 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 146.97M SENATE। গত 24 ঘণ্টায়, SENATE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00011353 (নিম্ন) এবং $ 0.00013132 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 5.85 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00011353

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SENATE গত ঘণ্টায় +0.13% এবং গত 7 দিনে -4.23% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 433.06-তে পৌঁছেছে।

SENATE (SENATE) এর মার্কেট তথ্য

$ 19.06K
$ 19.06K$ 19.06K

$ 433.06
$ 433.06$ 433.06

$ 21.17K
$ 21.17K$ 21.17K

146.97M
146.97M 146.97M

163,279,164.698217
163,279,164.698217 163,279,164.698217

SENATE এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 19.06K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 433.06। SENATE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 146.97M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 163279164.698217। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 21.17K

SENATE-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00011353
$ 0.00011353$ 0.00011353
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00013132
$ 0.00013132$ 0.00013132
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00011353
$ 0.00011353$ 0.00011353

$ 0.00013132
$ 0.00013132$ 0.00013132

$ 5.85
$ 5.85$ 5.85

$ 0.00011353
$ 0.00011353$ 0.00011353

+0.13%

+14.13%

-4.23%

-4.23%

SENATE (SENATE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, SENATE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SENATE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000300744 ছিল।
গত 60 দিনে, SENATE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001141779 ছিল।
গত 90 দিনে, SENATE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008649488962196211 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+14.13%
30 দিন$ -0.0000300744-23.19%
60 দিন$ -0.0001141779-88.07%
90 দিন$ -0.0008649488962196211-86.96%

SENATE এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য SENATE (SENATE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SENATE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
SENATE (SENATE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, SENATE এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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SENATE (SENATE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Action GamesCard GamesEthereum Ecosystem

SENATE সম্পর্কে

SENATE কী সম্পর্কে?

SENATE টোকেনটি গেমের মধ্যে একটি গভর্নেন্স কয়েন এবং বিশেষ পণ্যগুলির জন্য ইন-গেম মুদ্রা হিসাবে কাজ করে, যা গেমের ইন-গেম মেকানিক্সের অঙ্গ।

SENATE কী বিশেষত্ব রাখে?

SENATE-এর ভোটিং সিস্টেম তৃতীয় পক্ষের সমাধান এবং কাস্টম-ডিজাইন করা কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করার মাধ্যমে আলাদা হয়ে যায়।

SENATE কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?

SENATE টোকেন ধারণকারী ব্যবহারকারীরা করতে পারে: ভোট দিয়ে ফ্যাকশন তৈরি এবং পরিচালনা করতে পারেন। গেমের উন্নয়ন এবং ইন-গেম আইটেম অর্জনে প্রভাব ফেলতে প্রজেক্ট-স্তরের ভোটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন। SIDUS টোকেন ব্যবহার করে যেগুলি পাওয়া যায় না সেই স্পেসশিপ, স্পেস স্টেশন মডিউল এবং জমির প্লট কিনতে পারেন।

কোনটির বর্তমান দাম SENATE?

SENATE (SENATE) এর লাইভ দাম হল Tk0.0159316739724447200000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।

SENATE বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?

SENATE বর্তমানে বাজারে #8512 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk2341924.1221194383600000 বাজার মূলধন। এই র‍্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

SENATE এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

SENATE এর প্রচলিত সরবরাহ হল 146973386.6537303 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

SENATE এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

গত ২৪ ঘন্টায়, SENATE এর দাম Tk0.0139518894329809400000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0.0161381319504893600000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।

SENATE এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?

SENATE এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk718.9161735483000000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk0.0139518894329809400000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

আজকে SENATE এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।

SENATE এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?

গত ২৪ ঘন্টায় 14.12% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Gaming (GameFi),Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Card Games,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token,Alameda Research Portfolio,OKX Ventures Portfolio,Action Games সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: SENATE সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-06-12 15:40:24 (UTC+8)

SENATE (SENATE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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