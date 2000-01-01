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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ অ্যাকশন গেম টোকেনসমূহ

অ্যাকশন গেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.141
-1.71%
-2.38%
+82.49%
$ 26.76M
$ 467.88K
2
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02363
+0.30%
+1.94%
+5.96%
$ 10.24M
$ 2.57M
3
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01566
-1.56%
+16.77%
+24.78%
$ 7.90M
$ 4.14M
4
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.03152
+0.32%
+3.79%
+8.67%
$ 7.77M
$ 2.15M
5
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003109
+0.78%
+4.99%
+6.79%
$ 7.35M
$ 19.29M
6
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005985
+0.05%
+7.05%
+6.59%
$ 2.37M
$ 11.58M
7
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.87748E-7
+1.42%
+7.60%
+13.85%
$ 1.25M
--
8
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00116009
-0.01%
+0.06%
+3.87%
$ 1.02M
$ 1.54K
9
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.0031774
+0.06%
-0.08%
-8.40%
$ 1.01M
$ 153.39K
10
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.02021
-1.04%
+0.10%
-63.23%
$ 951.25K
$ 4.00M
11
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01366204
+0.62%
+0.18%
+22.17%
$ 795.94K
$ 280.53
12
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 7.06E-5
-6.09%
+27.30%
+35.90%
$ 669.24K
--
13
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.00001762
-0.23%
+13.64%
+13.34%
$ 646.39K
$ 810.53M
14
Pirate Nation Token
Pirate Nation Token
PIRATE
$ 0.00063108
-3.90%
-0.34%
-22.07%
$ 453.12K
$ 389.89K
15
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000691
+2.52%
-5.21%
-4.82%
$ 431.21K
$ 17.80M
16
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01809
+0.06%
-2.79%
+2.14%
$ 352.79K
$ 3.09M
17
MagicCraft
MagicCraft
MCRT
$ 6.502E-5
+0.65%
-2.90%
+6.24%
$ 327.58K
--
18
Bombie
Bombie
BOMB
$ 3.218E-5
0.00%
0.00%
+215.80%
$ 289.64K
--
19
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00858195
+2.66%
+0.05%
+2.55%
$ 254.59K
$ 858.19
20
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.0011362
+0.53%
-0.01%
+2.35%
$ 241.64K
$ 601.25
21
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00072644
-0.02%
-0.00%
-11.30%
$ 218.79K
$ 136.04
22
Neuron
Neuron
NRN
$ 0.000209
0.00%
--
0.00%
$ 209.00K
$ 17.02
23
Champignons of Arborethia
Champignons of Arborethia
CHAMPZ
$ 0.00019412
+2.85%
+0.21%
+23.31%
$ 189.39K
$ 1.90
24
Gameswap
Gameswap
GSWAP
$ 0.01679249
+0.65%
+0.17%
+17.45%
$ 185.27K
$ 218.06
25
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00032701
-0.02%
+0.06%
+0.91%
$ 177.65K
$ 1.25K
26
Nyan Heroes
Nyan Heroes
NYAN
$ 0.00043329
-0.01%
+0.02%
-5.77%
$ 175.76K
$ 636.83
27
Relic
Relic
RELIC
$ 0.0001509
-0.31%
+0.06%
+49.30%
$ 150.85K
$ 14.23K
28
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00144556
+0.06%
+0.07%
+26.19%
$ 139.55K
$ 216.76
29
Niftyx Protocol
Niftyx Protocol
SHROOM
$ 0.00227903
+0.21%
+0.18%
+18.42%
$ 98.17K
$ 173.02
30
REVV
REVV
REVV
$ 8.521E-5
+1.10%
+11.30%
+13.40%
$ 94.58K
--
31
Sinverse
Sinverse
SIN
$ 8.911E-5
-5.59%
-4.60%
+33.82%
$ 83.52K
--
32
MoonPrime Games
MoonPrime Games
LUNAR
$ 9.246E-5
0.00%
-0.50%
-0.43%
$ 82.80K
--
33
ISLAND Token
ISLAND Token
ISLAND
$ 0.00034303
-0.12%
+0.09%
-2.16%
$ 58.22K
$ 5.57K
34
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
$ 5.313E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 53.13K
--
35
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.00018466
0.00%
0.00%
-10.01%
$ 42.64K
$ 1.38
36
Polkacity
Polkacity
POLC
$ 0.00018088
0.00%
--
0.00%
$ 34.37K
$ 52.52K
37
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.35E-6
+0.60%
+2.40%
+2.76%
$ 33.04K
--
38
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00051359
0.00%
--
+3.59%
$ 31.55K
$ 7.18
39
Hive Game Token
Hive Game Token
HGT
$ 8.55E-6
+0.59%
+0.70%
+1.30%
$ 26.54K
--
40
PanoVerse
PanoVerse
PANO
$ 0.00086072
0.00%
--
0.00%
$ 24.10K
$ 4.57
41
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.825E-5
0.00%
+0.50%
+2.44%
$ 23.92K
--
42
GG
GG
GGTK
$ 0.00058763
0.00%
--
0.00%
$ 21.04K
$ 5.74
43
Materium
Materium
MTRM
$ 0.00105607
0.00%
--
0.00%
$ 19.98K
$ 11.87
44
Light Speed Cat
Light Speed Cat
LSCAT
$ 0.00025066
-0.01%
--
+5.29%
$ 19.81K
$ 5.57
45
AndreyWTR
AndreyWTR
WTR
$ 1.762E-5
+2.03%
+13.50%
+16.23%
$ 16.71K
--
46
Dark Frontiers
Dark Frontiers
DARK
$ 7.76E-5
0.00%
+0.20%
-0.58%
$ 16.70K
--
47
Engines of Fury
Engines of Fury
FURY
$ 0.00017393
0.00%
--
+0.07%
$ 15.27K
$ 1.90
48
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0.00010113
0.00%
--
-6.16%
$ 14.86K
$ 18.65
49
MetaFighter
MetaFighter
MF
$ 1.104E-5
0.00%
-0.90%
-25.20%
$ 13.58K
--
50
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1.212E-5
0.00%
+0.80%
0.00%
$ 13.23K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

অ্যাকশন গেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
অ্যাকশন গেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 53 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $73.40M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা অ্যাকশন গেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা অ্যাকশন গেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 27.30% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে MEMEFI সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো অ্যাকশন গেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 53 অ্যাকশন গেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় অ্যাকশন গেম টোকেনগুলোর মধ্যে STAR, GODS, WILD অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
অ্যাকশন গেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব অ্যাকশন গেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $73.40M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

অ্যাকশন গেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।