ROVR Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.009955 USD। ROVR-এর মার্কেট ক্যাপ 2,143,240.30184 USD। ROVR থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

ROVR Network লোগো

ROVR Network প্রাইস(ROVR)

1 ROVR থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.009955
$0.009955
-1.34%1D
USD
ROVR Network (ROVR) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 21:59:00 (UTC+8)

ROVR Network-এর আজকের প্রাইস

আজ ROVR Network (ROVR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.009955, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.34% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ROVR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ROVR-এর জন্য $ 0.009955

ROVR Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1742 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.14M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 215.29M ROVR। গত 24 ঘণ্টায়, ROVR এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0098 (নিম্ন) এবং $ 0.010598 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.021590040558154902 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.008280267387340556

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ROVR গত ঘণ্টায় -1.03% এবং গত 7 দিনে +5.13% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 88.32K-তে পৌঁছেছে।

ROVR Network (ROVR) এর মার্কেট তথ্য

No.1742

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

$ 88.32K
$ 88.32K$ 88.32K

$ 99.55M
$ 99.55M$ 99.55M

215.29M
215.29M 215.29M

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

2.15%

SOL

ROVR Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.14M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 88.32K। ROVR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 215.29M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 9999998876। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 99.55M

ROVR Network-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0098
$ 0.0098
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.010598
$ 0.010598
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0098
$ 0.0098

$ 0.010598
$ 0.010598

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556

-1.03%

-1.34%

+5.13%

+5.13%

ROVR Network (ROVR) প্রাইসের হিস্টরি USD

ROVR Network এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00013521-1.34%
30 দিন$ -0.000895-8.25%
60 দিন$ +0.004955+99.10%
90 দিন$ +0.004955+99.10%
ROVR Network আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, ROVR এর পরিবর্তন $ -0.00013521 (-1.34%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

ROVR Network 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.000895(-8.25%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

ROVR Network 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, ROVR এর প্রাইস $ +0.004955 (+99.10%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

ROVR Network 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.004955 (+99.10%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি ROVR Network (ROVR) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই ROVR Network প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

ROVR Network এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য ROVR Network (ROVR) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, ROVR এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য ROVR Network (ROVR) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, ROVR Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

2025–2026 সালে ROVR Network এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? ROVR এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান ROVR Network এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

ROVR Network কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

ROVR Network দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে ROVR কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে ROVR Network কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার ROVR Network (ROVR) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

215.29M এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং ROVR Network তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে ROVR Network (ROVR) কিনবেন নির্দেশিকা

ROVR Network দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

স্পট ট্রেডিং ফি:
ফিউচার ট্রেডিং ফি:
ROVR Network (ROVR) কী?

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network সম্পর্কিত রিসোর্স

ROVR Network সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল ROVR Network ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: ROVR Network সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 ROVR Network-এর মূল্য কত হবে?
যদি ROVR Network বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। ROVR Network-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 21:59:00 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

তাজা খবর

কেন এত মানুষ এখনও বুল রানে টাকা হারাচ্ছে?

October 6, 2025

বিটকয়েন লেয়ার 2 নেটওয়ার্কের উত্থান: ২০২৫ সালে বিটকয়েনের ভবিষ্যৎ পুনরুদ্ধারে প্রযুক্তি বোঝা

October 6, 2025

এল্টকয়েন 2025: যখন TOTAL3 নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় কিন্তু আপনার পোর্টফোলিও সঞ্চালিত হয় না

October 5, 2025
আরও দেখুন

ROVR Network সম্পর্কে আরও জানুন

ROVR USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে ROVR-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে ROVR USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে ROVR Network (ROVR) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ ROVR Network প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
ROVR/USDT
$0.009955
$0.009955
-1.34%
0.00% (USDT)

ডিসক্লেইমার

