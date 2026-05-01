ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারGOLDআয় করুনইভেন্ট সেন্টার
আরও
USD1 Genesis
Divi-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। DIVI-এর মার্কেট ক্যাপ -- USD। DIVI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Divi-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। DIVI-এর মার্কেট ক্যাপ -- USD। DIVI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

DIVI সম্পর্কে আরও

DIVI প্রাইসের তথ্য

DIVI কী

DIVI টোকেনোমিক্স

DIVI প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Divi লোগো

Divi প্রাইস (DIVI)

তালিকাভুক্ত নয়

1 DIVI থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00079066
$0.00079066$0.00079066
+113.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Divi (DIVI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-05-09 02:25:05 (UTC+8)

Divi-এর আজকের প্রাইস

আজ Divi (DIVI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় --% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DIVI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি DIVI-এর জন্য $ 0

Divi বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- DIVI। গত 24 ঘণ্টায়, DIVI এর ট্রেড হয়েছে -- (নিম্ন) এবং -- (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DIVI গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -- পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Divi (DIVI) এর মার্কেট তথ্য

--
----

--
----

--
----

--
----

--
----

Divi এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। DIVI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে । এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো --

Divi-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
--
----
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
--
----
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Divi (DIVI) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Divi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 30 দিনে, Divi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 60 দিনে, Divi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 90 দিনে, Divi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ----
30 দিন----
60 দিন----
90 দিন----

Divi এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Divi (DIVI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, DIVI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Divi (DIVI) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Divi এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Divi এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? DIVI এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Divi প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

বিভাগ :

Ethereum EcosystemMasternodesProof of Stake (PoS)

Divi সম্পর্কে

ডিভি সম্পর্কে কী?

ডিভি একটি পরিবেশ-বান্ধব ব্লকচেইন প্রকল্প, যা দুটি মূল নীতি কেন্দ্র করে: স্ব-সংরক্ষণ এবং সাদাসিধে হওয়া। এটি ব্লকচেইন প্রযুক্তিকে সহজ করার লক্ষ্য রাখে অথচ স্ব-সংরক্ষণ সমাধান বজায় রাখে, যাতে ব্যবহারকারীরা প্রতিযোগিতামূলক উপার্জন হার অর্জন করতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তিগত নোডের একটি বৈচিত্র্যময় নেটওয়ার্কে প্রুফ-অফ-স্টেক কনসেন্সাস মেকানিজম ব্যবহার করে, ডিভি একটি স্কেলেবল ফিনটেক সমাধান প্রদান করে যা বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

ডিভি কী বিশেষত্ব রাখে?

ডিভি তার উদ্ভাবনী, পেটেন্ট পেন্ডিং UX-ভিত্তিক মোবাইল ওয়ালেট, DiviWallet দিয়ে আলাদা হয়ে যায়, যা ১০০% স্ব-সংরক্ষণযোগ্য। এটিতে মানুষের পড়া যায় এমন ঠিকানা, নন-কাস্টোডিয়াল স্টেকিং ভল্ট, লটারি ব্লক, এক ক্লিকে মোবাইল মাস্টারনোড দেওয়া, এবং প্রায় ৩০০ ক্রিপ্টো অ্যাসেটের জন্য ইন-অ্যাপ সোয়াপ রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো এটিকে অত্যন্ত ব্যবহারকারী-বান্ধব এবং অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে, এমনকি নন-টেকনিক্যাল ব্যবহারকারীদের জন্যও।

ডিভির ইতিহাস কী?

আসল হোয়াইটপেপারে উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জনের পর থেকে, ডিভি ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে একটি আপডেটেড রোডম্যাপ প্রকাশ করেছে। এই রোডম্যাপে ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড সমাধান রয়েছে, যা ব্যবসায়ীদের তাদের ইকোসিস্টেমে স্ব-সংরক্ষণযোগ্য ওয়ালেট অন্তর্ভুক্ত করতে দেয়। এটি একটি শক্তিশালী ডিফাই প্রোটোকল, একটি এনএফটি লিকুইডিটি প্রোভিশনিং প্রোটোকল এবং ব্যবসায়ীদের জন্য একটি লয়ালটি ফ্রেমওয়ার্কও উল্লেখ করে। এছাড়াও, LightningWorks উদ্যোগ $DIVI ব্যবহার করবে ইন্টারেক্টিভ কমিক্স, এনএফটি এবং ওয়েব ৩.০ গেমিংয়ে, সঙ্গে চলমান কয়েন ইন্টিগ্রেশনও রয়েছে।

ডিভির আগামী পর্ব কী?

ডিভির ভবিষ্যৎ তার আপডেটেড রোডম্যাপ চালু করার মধ্যে রয়েছে, যাতে ভার্টিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড সমাধান, একটি ডিফাই প্রোটোকল, এনএফটি লিকুইডিটি প্রোভিশনিং এবং একটি লয়ালটি ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে। LightningWorks উদ্যোগ ইন্টারেক্টিভ মিডিয়া এবং গেমিংয়ে $DIVI চালু করবে। চলমান কয়েন ইন্টিগ্রেশনও প্রত্যাশিত।

ডিভি কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?

ডিভি স্ব-সংরক্ষণযোগ্য ওয়ালেট সমাধান, স্টেকিং, মাস্টারনোড দেওয়া এবং বিভিন্ন ক্রিপ্টো অ্যাসেটের মধ্যে সোয়াপ করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ডিফাই প্রোটোকল, এনএফটি বৈশিষ্ট্য এবং লয়ালটি ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবসায়ী এবং ব্যক্তিদের জন্যও উপযুক্ত যারা ব্লকচেইন প্রযুক্তিকে তাদের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে এবং ওয়েব ৩.০ কার্যক্রমে অংশ নিতে চায়।

কোনটির বর্তমান দাম Divi?

Divi (DIVI) এর লাইভ দাম হল Tk0.0972968853345714680000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।

Divi বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?

Divi বর্তমানে বাজারে #1909 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk451742131.43586180500000 বাজার মূলধন। এই র‍্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

DIVI এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

DIVI এর প্রচলিত সরবরাহ হল 4642897336.011239 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Divi এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

গত ২৪ ঘন্টায়, Divi এর দাম Tk0.0453984859960414160000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0.0972981159126370660000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।

Divi এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?

Divi এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk22.56424858422460740000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk0.0429410215990422100000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

আজকে DIVI এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।

Divi এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?

গত ২৪ ঘন্টায় 113.23% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Smart Contract Platform,Masternodes,Ethereum Ecosystem,Proof of Stake (PoS) সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Divi সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-05-09 02:25:05 (UTC+8)

Divi (DIVI) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Divi সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

হট

মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Kaspa

Kaspa

KAS
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

নতুন যোগ করা হয়েছে

ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

ShareX

ShareX

SHARE

$0.5685
$0.5685$0.5685

+279.00%

Block Sec Arena

Block Sec Arena

BSA

$13.2184
$13.2184$13.2184

+6,509.20%

Hantavirus

Hantavirus

HANTA

$0.006499
$0.006499$0.006499

+29.98%

unstable coin

unstable coin

USDUC

$0.013530
$0.013530$0.013530

+27.64%

KAIO

KAIO

KAIO

$0.12260
$0.12260$0.12260

-10.32%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

ShareX

ShareX

SHARE

$0.5685
$0.5685$0.5685

+279.00%

IPEPE

IPEPE

IPEPE

$0.000000248
$0.000000248$0.000000248

+44.18%

USD.AI

USD.AI

CHIP

$0.07400
$0.07400$0.07400

+9.97%

Pyth Network

Pyth Network

PYTH

$0.05932
$0.05932$0.05932

+7.85%

IO

IO

IO

$0.16880
$0.16880$0.16880

+7.83%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।