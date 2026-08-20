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YOM-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.07201 BDT। YOM-এর মার্কেট ক্যাপ 0 BDT। YOM-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!YOM-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.07201 BDT। YOM-এর মার্কেট ক্যাপ 0 BDT। YOM-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

YOM সম্পর্কে আরও

YOM প্রাইসের তথ্য

YOM কী

YOM হোয়াইটপেপার

YOM অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

YOM টোকেনোমিক্স

YOM প্রাইস পূর্বাভাস

YOM ইতিহাস

YOM ক্রয়ের গাইড

YOM-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

YOM স্পট

YOM USDT-M ফিউচার

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YOM প্রাইস(YOM)

1 YOM থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳8.8003421
৳8.8003421৳8.8003421
-17.62%1D
BDT
YOM (YOM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:21:28 (UTC+8)

YOM-এর আজকের প্রাইস

আজ YOM (YOM)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.07201, যা গত 24 ঘণ্টায় 17.62% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান YOM থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি YOM-এর জন্য ৳ 0.07201

YOM বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #3702 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 0.00 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 0.00 YOM। গত 24 ঘণ্টায়, YOM এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.07177 (নিম্ন) এবং ৳ 0.09113 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 12.3620142054566703612 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 9.1504860431619668594

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, YOM গত ঘণ্টায় -5.25% এবং গত 7 দিনে -26.27% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 62.72K-তে পৌঁছেছে।

YOM (YOM) এর মার্কেট তথ্য

No.3702

৳ 0.00
৳ 0.00৳ 0.00

৳ 62.72K
৳ 62.72K৳ 62.72K

৳ 54.01M
৳ 54.01M৳ 54.01M

0.00
0.00 0.00

750,000,000
750,000,000 750,000,000

750,000,000
750,000,000 750,000,000

0.00%

AVAX_CCHAIN

YOM এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 0.00, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 62.72K। YOM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 0.00 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 750000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 54.01M

YOM-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.07177
৳ 0.07177৳ 0.07177
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.09113
৳ 0.09113৳ 0.09113
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.07177
৳ 0.07177৳ 0.07177

৳ 0.09113
৳ 0.09113৳ 0.09113

৳ 12.3620142054566703612
৳ 12.3620142054566703612৳ 12.3620142054566703612

৳ 9.1504860431619668594
৳ 9.1504860431619668594৳ 9.1504860431619668594

-5.25%

-17.62%

-26.27%

-26.27%

YOM (YOM) প্রাইসের হিস্টরি BDT

YOM এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ -1.8822776-17.62%
30 দিন৳ -0.02872-28.52%
60 দিন৳ -0.02061-22.26%
90 দিন৳ +0.04601+176.96%
YOM আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, YOM এর পরিবর্তন ৳ -1.8822776 (-17.62%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

YOM 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.02872(-28.52%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

YOM 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, YOM এর প্রাইস ৳ -0.02061 (-22.26%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

YOM 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.04601 (+176.96%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি YOM (YOM) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই YOM প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

YOM-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি YOM-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

YOM-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

YOM মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টপিভট ≤ প্রাইস ≤ R1পিভট-R1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
StochRSI< 20ওভারসোল্ড অঞ্চলস্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
BOLL (20,2)প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ডনিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।

YOM_USDT ার ঘন্টার সময়সীমায় 0.09969 পর্যন্ত চলছে, এবং মূল্যটি কেন্দ্রীয় অঞ্চল 0.0996-এর উপরে সামান্য ব্যবধানে অবস্থান করছে। হাব সিস্টেম অনুযায়ী S1 অবস্থান 0.0989 এবং R1 অবস্থান 0.1003। বর্তমান মূল্য হাব পয়েন্ট ও প্রথম প্রতিরোধ স্তরের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ অঞ্চলে অবস্থান করছে। মূল্য গড়ের সিস্টেম বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করছে যে বর্তমানে বাজারে বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে। 7 সময়কালের MA এবং EMA উভয়ই ক্রয়ের সংকেত দিচ্ছে, যা সূচকগুলোর মধ্যে দিকনির্দেশের সামঞ্জস্য প্রকাশ করছে। মূল্য স্বল্পমেয়াদী গড়ের উপরে অবস্থান করছে, এবং কাঠামোগতভাবে এটি কেন্দ্রীয় দোলন স্তর থেকে বেরিয়ে আসেনি। MACD ডাইভারজেন্স অবস্থায় রয়েছে, দ্রুত এবং ধীর লাইন নিচের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যা স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতায় ধীর হওয়ার সংকেত দেয়। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মানে পৌঁছায়নি, ফলে বাজারের মনোভাব স্থিতিশীল রয়েছে। KDJ এবং StochRSI এর মান সর্বশেষ বাজার পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে প্রতিক্রিয়ার মাত্রা নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে, এবং ব্লিংক ব্যান্ডের সংকীর্ণ হওয়া পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেয়। এখন পর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি বর্তমান স্তরে সাময়িকভাবে সমতা বজায় রেখেছে, কিন্তু একতরফা অগ্রগতির প্রেরণা এখনও অনুপস্থিত। নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর 0.1003, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.64% দূরে অবস্থিত এবং এটিই তাৎক্ষণিক পরীক্ষার লক্ষ্য। নিম্নের সমর্থন স্তর 0.0989, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.79% দূরে অবস্থিত এবং স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাবর্তনের সন্দর্ভে একটি সংকেত হিসেবে কাজ করবে। দূরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলো হলো 0.1010 এবং 0.0982, যথাক্রমে R2 এবং S2 হাব পয়েন্ট। যদি মূল্য কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে বিচ্যুত হয়, তবে এই দূরবর্তী স্তরগুলোতে তরলতার সংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু হবে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

YOM এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য YOM (YOM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, YOM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
YOM (YOM) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, YOM এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে YOM এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? YOM এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, YOM প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ YOM কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

YOM দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে YOM কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে YOM কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার YOM (YOM) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

0.00 এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং YOM তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে YOM (YOM) কিনবেন নির্দেশিকা

YOM দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

YOM এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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YOM (YOM) কী?

YOM is a decentralized cloud gaming network (DePIN) making AAA games instantly accessible on any device with no downloads. By crowdsourcing idle consumer GPUs instead of using centralized data centers, YOM operates on a Negative CAPEX model. This reduces streaming costs by 95% to $0.05 per session and delivers sub-8ms latency. YOM gives studios a cheaper distribution channel while enabling hardware owners to earn passive income

YOM সম্পর্কিত রিসোর্স

YOM সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল YOM ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

বিভাগ :

Avalanche EcosystemDePINGaming (GameFi)

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: YOM সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 15:21:28 (UTC+8)

YOM (YOM) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

YOM সম্পর্কে আরও জানুন

YOM USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে YOM-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে YOM USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ YOM প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
YOM/USDT
৳8.8003421
৳8.8003421৳8.8003421
-17.62%
756.93K (USDT)

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হট

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ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

YOM-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

YOM
YOM
BDT
BDT

1 YOM = 8.8003421 BDT