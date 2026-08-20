YOM প্রাইস(YOM)
আজ YOM (YOM)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.07201, যা গত 24 ঘণ্টায় 17.62% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান YOM থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি YOM-এর জন্য ৳ 0.07201।
YOM বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #3702 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 0.00 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 0.00 YOM। গত 24 ঘণ্টায়, YOM এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.07177 (নিম্ন) এবং ৳ 0.09113 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 12.3620142054566703612 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 9.1504860431619668594।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, YOM গত ঘণ্টায় -5.25% এবং গত 7 দিনে -26.27% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 62.72K-তে পৌঁছেছে।
No.3702
0.00%
AVAX_CCHAIN
YOM এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 0.00, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 62.72K। YOM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 0.00 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 750000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 54.01M।
-5.25%
-17.62%
-26.27%
-26.27%
YOM এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -1.8822776
|-17.62%
|30 দিন
|৳ -0.02872
|-28.52%
|60 দিন
|৳ -0.02061
|-22.26%
|90 দিন
|৳ +0.04601
|+176.96%
আজ, YOM এর পরিবর্তন ৳ -1.8822776 (-17.62%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.02872(-28.52%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, YOM এর প্রাইস ৳ -0.02061 (-22.26%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.04601 (+176.96%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি YOM (YOM) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই YOM প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি YOM-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
YOM মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ড
|নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা
|"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
YOM_USDT ার ঘন্টার সময়সীমায় 0.09969 পর্যন্ত চলছে, এবং মূল্যটি কেন্দ্রীয় অঞ্চল 0.0996-এর উপরে সামান্য ব্যবধানে অবস্থান করছে। হাব সিস্টেম অনুযায়ী S1 অবস্থান 0.0989 এবং R1 অবস্থান 0.1003। বর্তমান মূল্য হাব পয়েন্ট ও প্রথম প্রতিরোধ স্তরের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ অঞ্চলে অবস্থান করছে। মূল্য গড়ের সিস্টেম বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করছে যে বর্তমানে বাজারে বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে। 7 সময়কালের MA এবং EMA উভয়ই ক্রয়ের সংকেত দিচ্ছে, যা সূচকগুলোর মধ্যে দিকনির্দেশের সামঞ্জস্য প্রকাশ করছে। মূল্য স্বল্পমেয়াদী গড়ের উপরে অবস্থান করছে, এবং কাঠামোগতভাবে এটি কেন্দ্রীয় দোলন স্তর থেকে বেরিয়ে আসেনি। MACD ডাইভারজেন্স অবস্থায় রয়েছে, দ্রুত এবং ধীর লাইন নিচের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যা স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতায় ধীর হওয়ার সংকেত দেয়। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মানে পৌঁছায়নি, ফলে বাজারের মনোভাব স্থিতিশীল রয়েছে। KDJ এবং StochRSI এর মান সর্বশেষ বাজার পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে প্রতিক্রিয়ার মাত্রা নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে, এবং ব্লিংক ব্যান্ডের সংকীর্ণ হওয়া পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেয়। এখন পর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি বর্তমান স্তরে সাময়িকভাবে সমতা বজায় রেখেছে, কিন্তু একতরফা অগ্রগতির প্রেরণা এখনও অনুপস্থিত। নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর 0.1003, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.64% দূরে অবস্থিত এবং এটিই তাৎক্ষণিক পরীক্ষার লক্ষ্য। নিম্নের সমর্থন স্তর 0.0989, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.79% দূরে অবস্থিত এবং স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাবর্তনের সন্দর্ভে একটি সংকেত হিসেবে কাজ করবে। দূরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলো হলো 0.1010 এবং 0.0982, যথাক্রমে R2 এবং S2 হাব পয়েন্ট। যদি মূল্য কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে বিচ্যুত হয়, তবে এই দূরবর্তী স্তরগুলোতে তরলতার সংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, YOM এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
YOM দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে YOM কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে YOM কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার YOM (YOM) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
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MEXC থেকে YOM (YOM) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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YOM is a decentralized cloud gaming network (DePIN) making AAA games instantly accessible on any device with no downloads. By crowdsourcing idle consumer GPUs instead of using centralized data centers, YOM operates on a Negative CAPEX model. This reduces streaming costs by 95% to $0.05 per session and delivers sub-8ms latency. YOM gives studios a cheaper distribution channel while enabling hardware owners to earn passive income
YOM সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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