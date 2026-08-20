Opinion প্রাইস(OPN)
আজ Opinion (OPN)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.05564, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.30% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OPN থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি OPN-এর জন্য ৳ 0.05564।
Opinion বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #830 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 10.03M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 180.26M OPN। গত 24 ঘণ্টায়, OPN এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.05137 (নিম্ন) এবং ৳ 0.05767 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 64.162257498481349317 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 9.2360472371249632726।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OPN গত ঘণ্টায় +0.43% এবং গত 7 দিনে +14.36% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 78.48K-তে পৌঁছেছে।
No.830
18.02%
BSC
Opinion এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 10.03M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 78.48K। OPN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 180.26M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 55.64M।
+0.43%
+1.30%
+14.36%
+14.36%
Opinion এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.0876076
|+1.30%
|30 দিন
|৳ -0.00765
|-12.09%
|60 দিন
|৳ -0.01669
|-23.08%
|90 দিন
|৳ -0.13116
|-70.22%
আজ, OPN এর পরিবর্তন ৳ +0.0876076 (+1.30%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00765(-12.09%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, OPN এর প্রাইস ৳ -0.01669 (-23.08%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.13116 (-70.22%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Opinion (OPN) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Opinion প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Opinion-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
OPN মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
OPN_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে 0.05459 কেন্দ্রবিন্দুর উপরে অবস্থান করছে, বর্তমান মূল্য 0.05527 যা R1 প্রতিরোধ স্তর 0.05538-এর খুব কাছাকাছি। মূল্য কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থার উপরের সীমার কাছাকাছি অবস্থান করছে, এবং স্বল্পমেয়াদী গঠন উচ্চ স্তরে দোলনশীল আচরণ প্রকাশ করছে। গড় সমষ্টি (MA) ও এক্সপোনেনশিয়াল মোভিং এভারেজ (EMA) উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদান করেছে, যা নীচের ক্রয় চাপের কার্যকরী সমর্থনকে নিশ্চিত করেছে। বাজার সামগ্রিকভাবে বাই-সে সমতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করছে, এবং স্পষ্ট কোনো প্রবণতামূলক ব্রেকআউট প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে না। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদী উত্থানের গতিশীলতা হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা বোঝায় যে ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি সাময়িকভাবে সমতায় রয়েছে। KDJ এবং StochRSI মানগুলো চরম ওভারবোল বা ওভারসোলের সংকেত প্রদান করছে না, বরং গতিশীলতা বিক্ষিপ্তভাবে বিতরিত হয়েছে। ব্লিংক ব্যান্ডের ফাঁক সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, ওলাটাইলিটি নিম্ন স্তরে রয়েছে, এবং বাজারে কোনো নির্দিষ্ট দিকনির্দেশমূলক চালনাশক্তি নেই। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো স্তর ভেদ করেছে, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বাই-সাইড কিন্তু স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা প্রত্যাবর্তনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ স্তর 0.05538, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 0.2% দূরে, এটি তাৎক্ষণিক পরীক্ষার পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে। উপরের দিকে দূরবর্তী সাম্প্রতিক স্তর 0.05678, যা আরও উর্ধ্বমুখী প্রবণতার পর্যবেক্ষণের জন্য একটি নতুন উইন্ডো সরবরাহ করে। নীচের দিকে প্রথম সমর্থন স্তর 0.05319, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 3.7% দূরে, এটি স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাবর্তনের প্রতিরক্ষার রেখা হিসেবে কাজ করবে। আরও নিম্ন স্তরের সমর্থন অবস্থান করছে 0.05240, যা চরম পরিস্থিতিতে একটি মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Opinion এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Opinion is building a prediction exchange that enables direct trading of macroeconomic data, predictions, and news as standardized assets, leveraging proprietary on-chain infrastructure, AI Oracle, and trading tools to create new opportunities for retail users, institutions, and global decision makers in democratizing economic insights and risk management.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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