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Opinion-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.05564 BDT। OPN-এর মার্কেট ক্যাপ 10,029,914.2019063433628 BDT। OPN-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Opinion-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.05564 BDT। OPN-এর মার্কেট ক্যাপ 10,029,914.2019063433628 BDT। OPN-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

OPN সম্পর্কে আরও

OPN প্রাইসের তথ্য

OPN কী

OPN হোয়াইটপেপার

OPN অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

OPN টোকেনোমিক্স

OPN প্রাইস পূর্বাভাস

OPN ইতিহাস

OPN ক্রয়ের গাইড

OPN-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

OPN স্পট

OPN USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

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Opinion প্রাইস(OPN)

1 OPN থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳6.8266506
৳6.8266506৳6.8266506
+1.30%1D
BDT
Opinion (OPN) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 12:11:00 (UTC+8)

Opinion-এর আজকের প্রাইস

আজ Opinion (OPN)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.05564, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.30% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OPN থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি OPN-এর জন্য ৳ 0.05564

Opinion বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #830 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 10.03M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 180.26M OPN। গত 24 ঘণ্টায়, OPN এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.05137 (নিম্ন) এবং ৳ 0.05767 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 64.162257498481349317 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 9.2360472371249632726

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OPN গত ঘণ্টায় +0.43% এবং গত 7 দিনে +14.36% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 78.48K-তে পৌঁছেছে।

Opinion (OPN) এর মার্কেট তথ্য

No.830

৳ 10.03M
৳ 10.03M৳ 10.03M

৳ 78.48K
৳ 78.48K৳ 78.48K

৳ 55.64M
৳ 55.64M৳ 55.64M

180.26M
180.26M 180.26M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

18.02%

BSC

Opinion এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 10.03M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 78.48K। OPN এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 180.26M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 55.64M

Opinion-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.05137
৳ 0.05137৳ 0.05137
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.05767
৳ 0.05767৳ 0.05767
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.05137
৳ 0.05137৳ 0.05137

৳ 0.05767
৳ 0.05767৳ 0.05767

৳ 64.162257498481349317
৳ 64.162257498481349317৳ 64.162257498481349317

৳ 9.2360472371249632726
৳ 9.2360472371249632726৳ 9.2360472371249632726

+0.43%

+1.30%

+14.36%

+14.36%

Opinion (OPN) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Opinion এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.0876076+1.30%
30 দিন৳ -0.00765-12.09%
60 দিন৳ -0.01669-23.08%
90 দিন৳ -0.13116-70.22%
Opinion আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, OPN এর পরিবর্তন ৳ +0.0876076 (+1.30%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Opinion 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00765(-12.09%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Opinion 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, OPN এর প্রাইস ৳ -0.01669 (-23.08%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Opinion 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.13116 (-70.22%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Opinion (OPN) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Opinion প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Opinion-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Opinion-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Opinion-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

OPN মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টপিভট ≤ প্রাইস ≤ R1পিভট-R1 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
StochRSI< 20ওভারসোল্ড অঞ্চলস্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ1‑2টি ক্রয়20‑40% বিক্রয়বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
BOLL (20,2)মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চমধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ1‑2টি ক্রয়20‑40% বিক্রয়বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।

OPN_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে 0.05459 কেন্দ্রবিন্দুর উপরে অবস্থান করছে, বর্তমান মূল্য 0.05527 যা R1 প্রতিরোধ স্তর 0.05538-এর খুব কাছাকাছি। মূল্য কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থার উপরের সীমার কাছাকাছি অবস্থান করছে, এবং স্বল্পমেয়াদী গঠন উচ্চ স্তরে দোলনশীল আচরণ প্রকাশ করছে। গড় সমষ্টি (MA) ও এক্সপোনেনশিয়াল মোভিং এভারেজ (EMA) উভয়ই ক্রয়ের সংকেত প্রদান করেছে, যা নীচের ক্রয় চাপের কার্যকরী সমর্থনকে নিশ্চিত করেছে। বাজার সামগ্রিকভাবে বাই-সে সমতার ঊর্ধ্বে অবস্থান করছে, এবং স্পষ্ট কোনো প্রবণতামূলক ব্রেকআউট প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে না। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদী উত্থানের গতিশীলতা হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা বোঝায় যে ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি সাময়িকভাবে সমতায় রয়েছে। KDJ এবং StochRSI মানগুলো চরম ওভারবোল বা ওভারসোলের সংকেত প্রদান করছে না, বরং গতিশীলতা বিক্ষিপ্তভাবে বিতরিত হয়েছে। ব্লিংক ব্যান্ডের ফাঁক সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, ওলাটাইলিটি নিম্ন স্তরে রয়েছে, এবং বাজারে কোনো নির্দিষ্ট দিকনির্দেশমূলক চালনাশক্তি নেই। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো স্তর ভেদ করেছে, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বাই-সাইড কিন্তু স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা প্রত্যাবর্তনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ স্তর 0.05538, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 0.2% দূরে, এটি তাৎক্ষণিক পরীক্ষার পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে। উপরের দিকে দূরবর্তী সাম্প্রতিক স্তর 0.05678, যা আরও উর্ধ্বমুখী প্রবণতার পর্যবেক্ষণের জন্য একটি নতুন উইন্ডো সরবরাহ করে। নীচের দিকে প্রথম সমর্থন স্তর 0.05319, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 3.7% দূরে, এটি স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাবর্তনের প্রতিরক্ষার রেখা হিসেবে কাজ করবে। আরও নিম্ন স্তরের সমর্থন অবস্থান করছে 0.05240, যা চরম পরিস্থিতিতে একটি মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

Opinion এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Opinion (OPN) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, OPN এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Opinion (OPN) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Opinion এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Opinion এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? OPN এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Opinion প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Opinion কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Opinion দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে OPN কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Opinion কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Opinion (OPN) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Opinion তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Opinion (OPN) কিনবেন নির্দেশিকা

Opinion দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

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Opinion (OPN) কী?

Opinion is building a prediction exchange that enables direct trading of macroeconomic data, predictions, and news as standardized assets, leveraging proprietary on-chain infrastructure, AI Oracle, and trading tools to create new opportunities for retail users, institutions, and global decision makers in democratizing economic insights and risk management.

Opinion সম্পর্কিত রিসোর্স

Opinion সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

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Base EcosystemBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Opinion সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 12:11:00 (UTC+8)

Opinion (OPN) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Opinion সম্পর্কে আরও জানুন

OPN USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে OPN-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে OPN USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
OPN/USDT
৳6.8266506
৳6.8266506৳6.8266506
+1.34%
1.44M (USDT)
OPN/USDC
৳6.7814329
৳6.7814329৳6.7814329
+0.47%
1.05M (USDT)

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ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

OPN-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

OPN
OPN
BDT
BDT

1 OPN = 6.7997644 BDT