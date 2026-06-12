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CONX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00694329 USD। CONX-এর মার্কেট ক্যাপ 6,549,244 USD। CONX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!CONX-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00694329 USD। CONX-এর মার্কেট ক্যাপ 6,549,244 USD। CONX-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

CONX সম্পর্কে আরও

CONX প্রাইসের তথ্য

CONX কী

CONX অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

CONX টোকেনোমিক্স

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CONX প্রাইস (CONX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 CONX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00693986
$0.00693986$0.00693986
+3.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
CONX (CONX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-06-12 15:11:52 (UTC+8)

CONX-এর আজকের প্রাইস

আজ CONX (CONX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00694329, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.90% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CONX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি CONX-এর জন্য $ 0.00694329

CONX বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 6,549,244 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 943.25M CONX। গত 24 ঘণ্টায়, CONX এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00663582 (নিম্ন) এবং $ 0.00702776 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.4 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00658648

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CONX গত ঘণ্টায় -0.60% এবং গত 7 দিনে -15.05% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 53.79K-তে পৌঁছেছে।

CONX (CONX) এর মার্কেট তথ্য

$ 6.55M
$ 6.55M$ 6.55M

$ 53.79K
$ 53.79K$ 53.79K

$ 13.89M
$ 13.89M$ 13.89M

943.25M
943.25M 943.25M

1,999,880,403.9673
1,999,880,403.9673 1,999,880,403.9673

CONX এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 6.55M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 53.79K। CONX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 943.25M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1999880403.9673। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 13.89M

CONX-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00663582
$ 0.00663582$ 0.00663582
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00702776
$ 0.00702776$ 0.00702776
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00663582
$ 0.00663582$ 0.00663582

$ 0.00702776
$ 0.00702776$ 0.00702776

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 0.00658648
$ 0.00658648$ 0.00658648

-0.60%

+3.90%

-15.05%

-15.05%

CONX (CONX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, CONX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00026033 ছিল।
গত 30 দিনে, CONX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0030447034 ছিল।
গত 60 দিনে, CONX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0029841913 ছিল।
গত 90 দিনে, CONX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00642935346967992 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00026033+3.90%
30 দিন$ -0.0030447034-43.85%
60 দিন$ -0.0029841913-42.97%
90 দিন$ -0.00642935346967992-48.07%

CONX এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য CONX (CONX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, CONX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
CONX (CONX) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, CONX এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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CONX (CONX) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

AppchainsGaming (GameFi)Gaming Blockchains

CONX সম্পর্কে

CONX (Culture = Connect) হল একটি নতুন প্রজন্মের Layer 1 কালচারাল ফিনটেক মেইননেট যা Web2 এবং Web3-কে সেতুবন্ধন করে, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং প্রযুক্তিকে একটি বিশ্বস্ত ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে সংযুক্ত করে। AI এবং টোকেনাইজড অ্যাসেটের যুগের জন্য ডিজাইন করা CONX রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস (RWA), সিকিউরিটি টোকেন (STO), AI-জেনারেটেড কন্টেন্ট (AIGC) এবং বৌদ্ধিক সম্পদকে (IP) একটি কমপ্লায়েন্স-উপযোগী আর্কিটেকচারে একত্রিত করে, যা প্রতিষ্ঠান, ক্রিয়েটর এবং বিনিয়োগকারীদের ডিজিটাল অর্থনীতিতে নিরাপদে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করে। CONX Pulse প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস ইস্যু, টোকেনাইজেশন এবং চেইনে স্বচ্ছভাবে ট্রেড করতে পারেন, অন্যদিকে Vault, Origin, Nest এবং Arena ডিজিটাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট, IP রেজিস্ট্রেশন, AI-সক্রিয় ক্রিয়েশন এবং ক্রিয়েটর-চালিত অর্থনীতির জন্য সম্পূর্ণ পরিকাঠামো প্রদান করে। বিশ্বাস, ইন্টারঅপারেবিলিটি এবং নিয়মানুযায়ী গভর্নেন্সের ভিত্তিতে নির্মিত, CONX TradFi এবং DeFi-কে সংযুক্ত করে, যা সীমান্ত এবং শিল্প জুড়ে সুষ্ঠু পুঁজি চলাচল সম্ভব করে। কন্টেন্ট থেকে পুঁজি – CONX প্রতিটি মূল্যের রূপকে সংযুক্ত করে। CONX Vault একটি নিরাপদ ডিজিটাল অ্যাসেট ওয়ালেট এবং ম্যানেজমেন্ট সলিউশন যা ব্যবহারকারীদের CONX ইকোসিস্টেমে তাদের অ্যাসেটস নিরাপদে সংরক্ষণ এবং সাজাতে দেয়। অত্যাধুনিক নিরাপত্তা প্রকৌশলের ওপর ভিত্তি করে, Vault একাধিক অ্যাসেট টাইপ, যেমন রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস (RWA), নন-ফাঙ্গিবল টোকেন (NFTs) এবং ডিজিটাল টোকেন সহ নির্ভরযোগ্য সংরক্ষণ, হস্তান্তর এবং ট্র্যাকিং সমর্থন করে, সমস্ত লেনদেনে নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। CONX Origin একটি সম্পত্তি (IP) রেজিস্ট্রেশন এবং টোকেনাইজেশন প্ল্যাটফর্ম যা ক্রিয়েটরদের তাদের বৌদ্ধিক সম্পদ চেইনে প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং ব্যবহার করতে দেয়। Origin একটি সমন্বিত ফ্রেমওয়ার্ক প্রদান করে IP রেজিস্ট্রেশন, যাচাইকরণ এবং মূল্য ট্র্যাকিংয়ের জন্য, যাতে ক্রিয়েটররা মালিকানা এবং আয় স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করতে পারে এবং তাদের ডিজিটাল অধিকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে। CONX Nest একটি AI-সক্রিয় ক্রিয়েটিভ প্ল্যাটফর্ম যা সেকেন্ডারি ক্রিয়েটর এবং ডিজিটাল আর্টিস্টদের সমর্থন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। Nest বিস্তৃত ধরনের AI টুল এবং ক্রিয়েটিভ রিসোর্স একত্রিত এবং সংযুক্ত করে, যাতে ব্যবহারকারীরা তাদের কাজ উৎপাদন, উন্নত করা এবং IP-ভিত্তিক ডিজিটাল অ্যাসেটে রূপান্তর করতে পারে, ফলে CONX ইকোসিস্টেমে অব্যাহত উদ্ভাবন গড়ে তোলে। CONX Arena একটি ক্রিয়েটিভ প্রতিযোগিতা প্ল্যাটফর্ম যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ক্রিয়েটররা তাদের ধারণা এবং কাজ উপস্থাপন, মূল্যায়ন এবং বিকাশ করতে পারে। ঠিক করা পর্যালোচনা এবং স্বীকৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, Arena ক্রিয়েটিভ উৎকর্ষতা প্রচার করে এবং CONX ক্রিয়েটিভ অর্থনীতিতে সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা শক্তিশালী করে। CONX Pulse রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেট (RWA) ইস্যু এবং বিতরণের মূল প্ল্যাটফর্ম, যা বিশ্বাস, স্বচ্ছতা এবং ইন্টারঅপারেবিলিটি নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। Pulse ব্যবহারকারীদের চেইনে টোকেনাইজড রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেটস ইস্যু, বিনিময় এবং পরিচালনা করতে দেয়, যা উন্মুক্ত এবং কমপ্লায়েন্স-উপযোগী ডিজিটাল ফাইন্যান্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য একটি মূল ভিত্তি গড়ে তোলে।

কোনটির বর্তমান দাম CONX?

CONX (CONX) এর লাইভ দাম হল Tk0.8532723895104574200000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।

CONX বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?

CONX বর্তমানে বাজারে #1392 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk804847424.97677991200000 বাজার মূলধন। এই র‍্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

CONX এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

CONX এর প্রচলিত সরবরাহ হল 943251227.9844517 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

CONX এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

গত ২৪ ঘন্টায়, CONX এর দাম Tk0.8154868927786803600000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0.8636530474898804800000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।

CONX এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?

CONX এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk172.048315037200000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk0.8094234185901550400000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

আজকে CONX এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।

CONX এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?

গত ২৪ ঘন্টায় 3.89% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchains সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: CONX সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-06-12 15:11:52 (UTC+8)

CONX (CONX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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